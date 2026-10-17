Imperia, una passeggiata alla scoperta del “polmone blu” del mare

Imperia. Il mare produce una parte dell’ossigeno che respiriamo e custodisce un patrimonio naturale spesso sconosciuto anche a chi vive sulla costa. Per scoprire come funziona questo polmone blu, l’associazione Delfini del Ponente ha accompagnato i partecipanti in una biopasseggiata lungo l’Incompiuta, tra Imperia e Diano Marina, nell’ambito di un’iniziativa organizzata in collaborazione con il comune e il CEAS, Centro di educazione ambientale e sostenibilità.

A guidare il percorso è stato Davide Ascheri, biologo marino e presidente dell’associazione, che ha illustrato il ruolo degli organismi vegetali nella produzione di ossigeno, partendo da quelli invisibili a occhio nudo fino alle praterie sommerse presenti lungo il litorale imperiese. «L’obiettivo è far conoscere una parte ancora poco nota del nostro mare, quella legata alla produzione di ossigeno – ha spiegato Ascheri –. Siamo partiti dagli organismi più microscopici, come il fitoplancton, che rappresenta un grandissimo produttore a livello oceanico, per arrivare alla Posidonia oceanica, una pianta tipica del Mediterraneo che possiamo trovare praticamente davanti a tutta la costa imperiese».

Durante la passeggiata, i partecipanti hanno approfondito le caratteristiche biologiche di queste specie, imparando a riconoscere anche i resti vegetali trasportati dalle onde sulla spiaggia. Un’occasione per comprendere perché la presenza di Posidonia sia essenziale per l’equilibrio dell’ambiente sommerso e per la tutela del litorale. «Abbiamo cercato anche gli esemplari spiaggiati, per conoscerne la biologia, l’importanza e le funzioni all’interno dell’ecosistema – ha aggiunto il presidente di Delfini del Ponente –. Abbiamo affrontato anche le problematiche che queste praterie e, più in generale, le piante marine stanno incontrando nel Mediterraneo».