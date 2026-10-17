Imperia, una passeggiata alla scoperta del “polmone blu” del mare
Dal fitoplancton alle praterie di Posidonia oceanica, un percorso lungo la costa per conoscere gli organismi che producono ossigeno e proteggono l’ecosistema marino
Imperia. Il mare produce una parte dell’ossigeno che respiriamo e custodisce un patrimonio naturale spesso sconosciuto anche a chi vive sulla costa. Per scoprire come funziona questo polmone blu, l’associazione Delfini del Ponente ha accompagnato i partecipanti in una biopasseggiata lungo l’Incompiuta, tra Imperia e Diano Marina, nell’ambito di un’iniziativa organizzata in collaborazione con il comune e il CEAS, Centro di educazione ambientale e sostenibilità.
A guidare il percorso è stato Davide Ascheri, biologo marino e presidente dell’associazione, che ha illustrato il ruolo degli organismi vegetali nella produzione di ossigeno, partendo da quelli invisibili a occhio nudo fino alle praterie sommerse presenti lungo il litorale imperiese. «L’obiettivo è far conoscere una parte ancora poco nota del nostro mare, quella legata alla produzione di ossigeno – ha spiegato Ascheri –. Siamo partiti dagli organismi più microscopici, come il fitoplancton, che rappresenta un grandissimo produttore a livello oceanico, per arrivare alla Posidonia oceanica, una pianta tipica del Mediterraneo che possiamo trovare praticamente davanti a tutta la costa imperiese».
Durante la passeggiata, i partecipanti hanno approfondito le caratteristiche biologiche di queste specie, imparando a riconoscere anche i resti vegetali trasportati dalle onde sulla spiaggia. Un’occasione per comprendere perché la presenza di Posidonia sia essenziale per l’equilibrio dell’ambiente sommerso e per la tutela del litorale. «Abbiamo cercato anche gli esemplari spiaggiati, per conoscerne la biologia, l’importanza e le funzioni all’interno dell’ecosistema – ha aggiunto il presidente di Delfini del Ponente –. Abbiamo affrontato anche le problematiche che queste praterie e, più in generale, le piante marine stanno incontrando nel Mediterraneo».
L’iniziativa, intitolata «Il polmone blu… il mondo che respira dal mare», ha preso il via dall’anfiteatro della Rabina, con un’attività didattico-scientifica gratuita durata circa tre ore. Al centro dell’incontro, il legame tra la salute degli oceani, la vita sulla terraferma e la necessità di preservare gli habitat costieri, attraverso l’osservazione diretta e le spiegazioni del biologo.