Imperia, torna il consiglio comunale: in aula bilancio, lavori pubblici e università
Due interrogazioni sul progetto Informagiovani e sull’incidente a bordo di un autobus Riviera Trasporti. Sette punti all’ordine del giorno
Imperia. Sette punti all’ordine del giorno per il consiglio comunale convocato martedì 27 ottobre alle 19. Tra le pratiche in discussione figurano il bilancio consolidato 2025, una variazione finanziaria, l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e due interrogazioni dell’opposizione.
La seduta si aprirà con le comunicazioni del sindaco Claudio Scajola, al quale spetterà anche illustrare la proposta di approvazione del nuovo statuto della Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure.
Tre gli argomenti affidati all’assessore Monica Gatti. Il primo riguarda il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del giudice di pace. Seguiranno l’esame del documento contabile relativo all’esercizio 2025, con i rispettivi allegati, e l’undicesima variazione alla previsione 2026/2028. L’assessore Gaggero presenterà invece il secondo aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2026/2028, sul quale sarà chiamata a esprimersi l’assemblea.
Spazio poi alle interrogazioni. La consigliera Amoretti chiederà chiarimenti sullo stato di attuazione della mozione per la creazione di un punto Informagiovani, approvata all’unanimità il 30 ottobre 2023. L’obiettivo è conoscere quali iniziative siano state intraprese dall’amministrazione per dare seguito all’impegno assunto tre anni fa.
Il consigliere Ivan Bracco porterà invece in aula l’incidente avvenuto a bordo di un autobus Riviera Trasporti, chiedendo spiegazioni sull’episodio e sulle condizioni di manutenzione del veicolo.