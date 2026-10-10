Imperia, tensioni nel parco giochi davanti agli asili: «Servono più controlli»

La lettera di alcuni genitori segnala episodi di litigi, insulti e comportamenti incompatibili con uno spazio frequentato dai bambini. L’appello a Comune e autorità: «Non aspettiamo che accada qualcosa di più grave»

Imperia. Un parco giochi pubblico davanti a due asili che, secondo il racconto di alcune famiglie, sarebbe diventato nelle ore pomeridiane anche luogo di ritrovo per gruppi di adolescenti, con episodi di degrado, comportamenti provocatori e, negli ultimi giorni, persino litigi degenerati in scontri fisici. È quanto denunciano alcuni «genitori preoccupati» in una lettera inviata ai giornali per chiedere un intervento dell’amministrazione comunale e delle autorità competenti nell’area di via Vecchia Piemonte.

La segnalazione riguarda una ventina di ragazzi che, sempre secondo quanto riferito nella lettera, si ritroverebbero frequentemente all’interno dello spazio destinato ai più piccoli. I genitori lamentano bestemmie, parolacce, urla, fumo, sporcizia lasciata a terra e l’utilizzo improprio delle strutture ludiche, alcune delle quali risulterebbero anche danneggiate.

A rendere più forte la preoccupazione delle famiglie sarebbero soprattutto due episodi avvenuti l’8 e il 9 ottobre.

Il primo giorno, raccontano i firmatari, due ragazzi avrebbero avuto un acceso diverbio all’interno del parco, tra spinte, insulti e minacce, mentre nell’area erano presenti bambini intenti a giocare. Il giorno successivo la situazione sarebbe nuovamente degenerata, questa volta con due ragazze coinvolte in una lite fisica. Alcune mamme presenti avrebbero quindi deciso di chiamare i carabinieri.

«Ci chiediamo se sia normale che le famiglie debbano assistere a scene del genere in un luogo pubblico destinato ai bambini, per di più proprio davanti a due asili», scrivono i genitori.

Nella lettera vengono segnalate anche difficoltà nei rapporti quotidiani con alcuni dei ragazzi che frequentano il parco. Quando genitori, nonni o altri adulti chiederebbero di lasciare liberi i giochi destinati ai più piccoli, riferiscono i firmatari, non mancherebbero risposte provocatorie, derisioni e insulti.

Vengono inoltre raccontati episodi nei quali alcuni ragazzi avrebbero sottratto i palloni ai bambini o continuato a giocare in maniera poco compatibile con la presenza dei più piccoli, alimentando tra le famiglie la sensazione di non poter utilizzare serenamente un’area che dovrebbe essere pensata proprio per loro.

«È davvero paradossale che, in un parco giochi per bambini, siano proprio le famiglie a sentirsi fuori posto e a dover valutare se sia opportuno frequentarlo per evitare situazioni spiacevoli», si legge ancora nella lettera.

I genitori precisano di non voler chiedere l’allontanamento indiscriminato degli adolescenti dagli spazi pubblici, né di voler impedire loro di avere luoghi nei quali incontrarsi. La richiesta riguarda invece il rispetto delle regole e della destinazione dell’area, oltre alla necessità di garantire condizioni di tranquillità per bambini e famiglie.

Da qui l’appello rivolto al Comune di Imperia e alle forze dell’ordine affinché vengano rafforzati i controlli, con una presenza più costante della Polizia locale soprattutto nelle fasce orarie in cui, secondo le segnalazioni, si concentrerebbero maggiormente i problemi.

«Non si può aspettare che accada qualcosa di ancora più grave prima di affrontare seriamente il problema», sottolineano i firmatari.

La richiesta conclusiva è quella di riportare il parco alla sua funzione originaria: «Non chiediamo privilegi e non chiediamo di allontanare indiscriminatamente nessuno dai luoghi pubblici. Chiediamo semplicemente educazione, rispetto delle regole e rispetto reciproco».