Imperia, tavolo antimafia fermo da febbraio, Bellotti (Pd): «Silenzio totale, chiederò una nuova convocazione»

Imperia. Il tavolo antimafia non viene convocato da febbraio, nonostante il regolamento preveda una riunione ogni tre mesi. A denunciare la situazione è Deborah Bellotti, consigliera comunale di minoranza del Partito democratico, che annuncia l’intenzione di chiedere un nuovo incontro dopo oltre otto mesi di inattività.

«Nessuna novità. L’ultima riunione risale a febbraio», afferma l’esponente dell’opposizione, ricordando gli impegni assunti al momento dell’istituzione dell’organismo. A marzo la maggioranza aveva respinto la proposta di trasformarlo in una commissione speciale del consiglio comunale, da convocare secondo necessità. «Sarebbe stato paradossalmente anche più semplice da gestire. Trovo quella bocciatura pretestuosa e poco utile, perché non avrebbe comportato alcun danno», osserva Bellotti, richiamando l’esempio di altre amministrazioni, tra cui Diano Marina.

Le critiche riguardano anche due richieste avanzate fin dall’avvio dell’iniziativa: coinvolgere le associazioni attive sul territorio e aderire ad Avviso Pubblico, la rete nazionale degli enti locali impegnata nella promozione della legalità e nel contrasto alle mafie. «Sono proposte che non comportano rischi e che possono portare soltanto benefici. Invitare queste realtà significa collaborare con chi opera sul territorio, mentre Avviso Pubblico mette a disposizione degli amministratori strumenti di formazione, anche per i dipendenti comunali», spiega.

Per la rappresentante del Pd la priorità resta la prevenzione. «Non aspettiamo che si verifichi un incidente mortale per intervenire sulla sicurezza stradale. Lo facciamo prima. Lo stesso principio dovrebbe valere per le attività mafiose», sostiene, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione sui possibili fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata. «Non capisco questa chiusura davanti a iniziative che sarebbero utili tanto ai cittadini quanto agli amministratori», aggiunge.