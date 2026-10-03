Imperia, si ferisce con la motosega: trasportato all’ospedale Santa Corona

Imperia. Grave incidente questa mattina in via Clavi, dove un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito mentre stava effettuando alcuni lavori con una motosega.

Per cause ancora in fase di accertamento, durante l’utilizzo dell’attrezzo un dente della motosega gli è rimasto incastrato nel polpaccio, provocandogli una ferita.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’automedica, un’ambulanza e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.