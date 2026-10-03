Imperia, si ferisce con la motosega: trasportato all’ospedale Santa Corona
3 ottobre 2026 | 12:35
A soccorrere l’uomo, Vigili del fuoco e 118
Imperia. Grave incidente questa mattina in via Clavi, dove un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito mentre stava effettuando alcuni lavori con una motosega.
Per cause ancora in fase di accertamento, durante l’utilizzo dell’attrezzo un dente della motosega gli è rimasto incastrato nel polpaccio, provocandogli una ferita.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’automedica, un’ambulanza e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.
È stato inoltre attivato l’elisoccorso Grifo. Il settantenne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso.