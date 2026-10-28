Imperia senza padroni, Zarbano: «Il dissenso non si zittisce, si ascolta»

Imperia. Ecco quanto affermato in una nota da parte del gruppo consiliare “Imperia senza padroni.”

«Ridurre ancora i tempi a disposizione dei consiglieri comunali per la discussione delle pratiche: è l’intenzione che il sindaco ha espresso nel corso del consiglio comunale di ieri sera. La proposta ha suscitato la reazione del consigliere comunale di minoranza Luciano Zarbano. Secondo Zarbano, il problema non è la durata degli interventi. Il problema è che già oggi i consiglieri non hanno lo stesso tempo per parlare.

“Attualmente esiste una disparità di trattamento”, spiega Zarbano, «” consiglieri non hanno a disposizione gli stessi minuti. Alcuni consiglieri di maggioranza possono intervenire per quindici minuti, mentre alcuni consiglieri di minoranza ne hanno soltanto sette: meno della metà. Prima di parlare di ulteriori riduzioni, sarebbe doveroso partire da qui.”

Il consigliere osserva, inoltre, che in più sedute il sindaco ha criticato i tempi utilizzati dalla minoranza. “Ho notato che in alcune occasioni, mentre un consigliere di minoranza poneva domande o esprimeva dubbi, il sindaco lasciava l’aula”, afferma Zarbano, “È un gesto assai scortese che non riguarda la mia persona. Riguarda il rispetto dovuto a chi, in quel momento, parla per nome e per conto dei cittadini che lo hanno eletto.”

Zarbano riconosce l’esigenza di lavori consiliari ordinati ed efficienti, ma ne indica il limite. “Nessuno vuole sedute interminabili. L’efficienza, però, non si ottiene comprimendo il diritto di parola, tanto meno quello di chi ha il compito di controllare l’operato dell’amministrazione. Le domande e i dubbi sollevati in aula non sono un intralcio ai lavori. Sono lo strumento con cui il consiglio verifica gli atti e le scelte dell’amministrazione, e il modo in cui vengono spese le risorse pubbliche.”