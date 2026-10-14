Imperia, scooter elettrici in sharing: prorogata fino al 31 dicembre la sperimentazione
La giunta Scajola conferma i 30 mezzi di Ridemovi dopo i risultati positivi dei primi cinque mesi. Nessun costo per l’amministrazione
Imperia. Gli scooter elettrici in sharing continueranno a circolare in città fino al 31 dicembre 2026. La giunta comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola ha approvato la proroga del servizio affidato a Ridemovi Spa, confermando la flotta di 30 mezzi introdotta a maggio. La decisione arriva dopo cinque mesi di attività, durante i quali il sistema di noleggio ha registrato un buon livello di utilizzo da parte degli utenti.
La sperimentazione, autorizzata lo scorso 15 aprile con scadenza inizialmente fissata al 30 settembre, costituisce un’estensione della mobilità condivisa già presente sul territorio, che comprende monopattini ed e-bike.
L’obiettivo dell’amministrazione è incentivare modalità alternative di spostamento, ridurre le emissioni inquinanti e alleggerire il traffico privato. I veicoli a due ruote rappresentano una soluzione per le percorrenze di medio raggio, complementare al trasporto pubblico locale.
La prosecuzione dell’attività non comporterà spese per il comune e il provvedimento accoglie la richiesta presentata dalla società il 10 settembre. L’operatore intende proseguire fino alla fine dell’anno alle medesime condizioni, così da raccogliere ulteriori elementi di valutazione.