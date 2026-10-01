Imperia, scontro in commissione ambiente sui rifiuti

Imperia. Le condizioni dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, quelle di lavoro degli operatori, i controlli sull’esecuzione dell’appalto e i disservizi segnalati in città hanno portato la minoranza a chiedere la convocazione della commissione ambiente. L’obiettivo era affrontare questi aspetti direttamente con l’amministrazione, l’azienda che gestisce il servizio, il DEC, direttore dell’esecuzione del contratto incaricato di verificarne il corretto svolgimento, e le organizzazioni sindacali. Alla seduta, però, gli interlocutori esterni indicati dall’opposizione non erano presenti. Da qui è nato un lungo confronto sulle modalità con cui procedere, sfociato anche in momenti di forte tensione.

Il consigliere Ivan Bracco ha spiegato che la richiesta nasce da una serie di elementi raccolti a partire da luglio. «Avevo sollevato questioni sui mezzi e sui disservizi della società che gestisce la raccolta e avevo raccolto elementi fotografici che mi portavano a fare domande all’amministrazione». Il consigliere ha respinto l’idea che la presenza contemporanea delle diverse parti potesse trasformarsi in un processo alla gestione dell’appalto: «Non è un’imboscata». Il nodo che ha diviso i due schieramenti riguarda proprio il modo in cui arrivare a quel passaggio. Il presidente della commissione Daniele Ciccione ha spiegato di ritenere necessario definire preventivamente gli aspetti da approfondire, in modo da consentire ai soggetti coinvolti di fornire chiarimenti puntuali durante il confronto. Bracco ha contestato questa impostazione: «Si può dire di cosa si parla come argomento generale, ma dare prima le domande mi sembra poco democratico». Ha quindi chiesto riferimenti tecnico-giuridico-amministrativi che chiariscano se la procedura adottata oggi sia prevista dal regolamento o meno.

Il consigliere Lucio Sardi ha insistito sulla ragione per cui erano state indicate quelle presenze. L’intenzione, ha spiegato, era capire come vengono effettuati i controlli, quali difficoltà esistano e quali interventi siano eventualmente già in corso. «Non è che non si sono presentati, non sono stati invitati», ha precisato. Secondo il consigliere, la preventiva consegna delle domande non può diventare una condizione per ascoltare i soggetti coinvolti: «È una questione di democrazia, per parlare di un tema concreto».

Anche il consigliere Luciano Zarbano ha ricondotto la discussione alle problematiche della raccolta. «Non vogliamo fare processi a nessuno, volevamo capire alcuni meccanismi, ma soprattutto perché il servizio a Imperia ha delle pecche». Per l’esponente della minoranza, proprio la presenza di chi gestisce, controlla e rappresenta i lavoratori avrebbe consentito di affrontare nel merito le contestazioni.

Sul fronte della maggioranza, il consigliere La Monica ha riconosciuto margini di miglioramento. «I problemi sono sotto gli occhi di tutti», ha affermato, sostenendo però che la situazione sia migliore rispetto al 2019. Non condivide invece la possibilità di invitare professionisti e rappresentanti “al buio”, senza permettere loro di conoscere gli aspetti sui quali saranno chiamati a rispondere. Anche il consigliere Volpe ha difeso la scelta del presidente Ciccione di utilizzare il primo passaggio per mettere a fuoco le questioni da sottoporre successivamente.

Nel merito della situazione è intervenuta anche l’assessore Laura Gandolfo. L’amministrazione, ha riferito, aveva chiesto ai sindacati di trasmettere per iscritto le rimostranze, ma il materiale non sarebbe arrivato. Una prima risposta concreta ha riguardato invece il parco veicoli: «Siamo in procinto di cambiarne ben dieci». Per l’assessore, segnalazioni circostanziate permetterebbero di verificare i singoli problemi e intervenire dove necessario.

La consigliera del Pd Deborah Bellotti ha richiamato invece direttamente il regolamento comunale. «Nella richiesta di convocazione abbiamo citato l’articolo 35, comma 4, che prevede la possibilità per le commissioni di effettuare audizioni di rappresentanti di enti pubblici, amministratori e dirigenti delle aziende e di organismi pubblici e privati. Per questo ritengo che la commissione debba essere fatta come richiesto dalla minoranza, con la presenza dei soggetti che abbiamo indicato. Ritengo priva di senso la richiesta di predisporre anticipatamente le domande e, tra l’altro, procedere in questo modo rischia di dare l’impressione che ci sia qualcosa da nascondere».