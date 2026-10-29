Imperia, sciopero generale del 30 ottobre: corteo in piazza Calvi contro carovita, caroscuola e riarmo
Il collettivo giovanile Spiraglio chiama alla mobilitazione gli studenti della provincia. Dalla succursale del liceo artistico prosegue l’autogestione
Imperia. Studenti in piazza contro il carovita, il caro scuola e il riarmo. Il collettivo giovanile Spiraglio Imperiese annuncia la propria adesione allo sciopero generale nazionale di domani, venerdì 30 ottobre, con un corteo nel centro cittadino. Il ritrovo è fissato alle 9 davanti alla succursale del liceo artistico, in via Berio 15, da dove i partecipanti raggiungeranno piazza Calvi per la manifestazione delle 9.30.
A promuovere la protesta sono diverse realtà del territorio, intenzionate a richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche delle famiglie e sulle condizioni del sistema scolastico, collegando le rivendicazioni locali alle iniziative organizzate nel resto d’Italia. «Ci dicono che non ci sono soldi, mentre continuano a finanziare la guerra. Ci chiedono sacrifici, mentre vivere, studiare e immaginare un futuro diventano sempre più difficili», scrive il gruppo sui social, invitando i giovani della provincia a partecipare.
L’appuntamento arriva mentre prosegue l’autogestione della succursale del liceo artistico, avviata lunedì scorso. «Come collettivo giovanile Spiraglio, esprimiamo massima solidarietà e complicità a tutti gli studenti della provincia in lotta in questi giorni, e ci siamo resi disponibili a dare qualsiasi supporto o strumento loro ci chiedano. L’occupazione di una scuola non può essere eteroimposta, ma è una decisione assembleare degli studenti che la andranno a gestire», sottolinea Spiraglio, rivendicando il valore delle forme di partecipazione nate all’interno degli istituti», dichiarano gli attivisti
Il gruppo critica anche le istituzioni, ritenute responsabili di aver contribuito a creare le condizioni di disagio che alimentano le contestazioni. Secondo gli organizzatori, le iniziative degli ultimi anni dimostrano una crescente capacità di coinvolgimento delle nuove generazioni anche nell’Imperiese.
La partenza è prevista da via Berio alle 9, con concentramento dei manifestanti in piazza Calvi mezz’ora più tardi.