Imperia, sciopero generale del 30 ottobre: corteo in piazza Calvi contro carovita, caroscuola e riarmo

Imperia. Studenti in piazza contro il carovita, il caro scuola e il riarmo. Il collettivo giovanile Spiraglio Imperiese annuncia la propria adesione allo sciopero generale nazionale di domani, venerdì 30 ottobre, con un corteo nel centro cittadino. Il ritrovo è fissato alle 9 davanti alla succursale del liceo artistico, in via Berio 15, da dove i partecipanti raggiungeranno piazza Calvi per la manifestazione delle 9.30.

A promuovere la protesta sono diverse realtà del territorio, intenzionate a richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche delle famiglie e sulle condizioni del sistema scolastico, collegando le rivendicazioni locali alle iniziative organizzate nel resto d’Italia. «Ci dicono che non ci sono soldi, mentre continuano a finanziare la guerra. Ci chiedono sacrifici, mentre vivere, studiare e immaginare un futuro diventano sempre più difficili», scrive il gruppo sui social, invitando i giovani della provincia a partecipare.