Imperia, sampietrini staccati a Costa d’Oneglia: ripristino programmato, la replica degli assessori Sasso e D’Agostino

Imperia. Il ripristino della pavimentazione in sampietrini a Costa d’Oneglia è già stato programmato e verrà effettuato nei prossimi giorni. A comunicarlo sono gli assessori Mattia Sasso ed Ester D’Agostino, che intervengono dopo le segnalazioni dei consiglieri comunali del Partito Democratico Daniela Bozzano e Ivan Bracco sul distacco di alcune pietre in via Lascaris.

«Qualche settimana fa siamo stati informati del distacco di alcuni sampietrini in diverse zone. Ci siamo attivati tempestivamente, programmando per i prossimi giorni l’intervento necessario al ripristino della pavimentazione», dichiarano i due esponenti della giunta. Sasso e D’Agostino precisano anche l’entità del problema: «Su una pavimentazione composta da circa 100.000 sampietrini posati, quelli che hanno presentato problemi sono stati una trentina, concentrati, tra l’altro, nelle immediate vicinanze delle grondaie. Si tratta quindi di un numero circoscritto di elementi, per i quali abbiamo ritenuto doveroso attivarci prontamente».

Gli assessori chiariscono poi che le modalità di esecuzione dei lavori sono legate alle prescrizioni della Soprintendenza. «Trattandosi di un’area sottoposta a vincolo storico, non è stato consentito l’utilizzo di malte di alcun tipo. Le modalità operative, pertanto, non saranno frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma della necessità di rispettare le indicazioni previste per la tutela del patrimonio».

La replica assume quindi un tono politico, rivolto ai consiglieri di opposizione che hanno sollevato la questione.

«Dispiace constatare come anche un intervento atteso da decenni, per il quale l’amministrazione si è attivata concretamente, diventi occasione di strumentalizzazione politica. Colpisce, inoltre, la tempistica con cui vengono pubblicati determinati articoli: sembra quasi che l’opposizione sia puntualmente informata della programmazione degli interventi e scelga di intervenire mediaticamente il giorno prima, nel tentativo di attribuirsi meriti e mettere una bandierina su lavori che abbiamo già programmato».