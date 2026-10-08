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Imperia, sampietrini già danneggiati in via Lascaris: il Pd chiede chiarimenti sui lavori
Bozzano e Bracco interrogano l’amministrazione sulla sicurezza dei pedoni e sulle garanzie previste per il ripristino
Imperia. Sampietrini rimossi, altri malfermi e riparazioni effettuate con il cemento a pochi mesi dalla riqualificazione di via Lascaris, a Costa d’Oneglia. A sollevare il problema sono i consiglieri comunali del Partito democratico Daniela Bozzano e Ivan Bracco, che hanno presentato un question time per chiedere all’amministrazione di intervenire sulle condizioni della pavimentazione.
L’intervento, realizzato nell’ambito di un progetto di recupero dei percorsi storici delle frazioni e cofinanziato da diversi enti, tra cui Regione Liguria, prevedeva la posa di nuovi sampietrini sul modello di quelli precedenti, per conservare le caratteristiche architettoniche del borgo.
A distanza di poco tempo dalla conclusione del cantiere, però, i due esponenti dell’opposizione segnalano alcune criticità. «Nonostante il lavoro sia stato ultimato relativamente da poco tempo, alcuni sampietrini sono già stati rimossi e/o riparati con del cemento in più punti, mentre altri sono malfermi e potrebbero creare insidia trabocchetto per i pedoni», scrivono Bozzano e Bracco nell’interrogazione. Il problema riguarda quindi sia la tenuta dei materiali utilizzati sia la sicurezza di chi percorre la strada. Da qui la richiesta di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il comune per evitare ulteriori deterioramenti e possibili rischi.
I consiglieri chiedono anche di chiarire «se l’eventuale esecuzione di lavori di ripristino a regola d’arte sia effettuata in garanzia», sollevando così la questione dei costi di una nuova sistemazione. La question time, presentato il 7 ottobre ai sensi dell’articolo 48 del regolamento del consiglio comunale, attende ora una risposta da parte dell’amministrazione.