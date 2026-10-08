Imperia, sampietrini già danneggiati in via Lascaris: il Pd chiede chiarimenti sui lavori

Imperia. Sampietrini rimossi, altri malfermi e riparazioni effettuate con il cemento a pochi mesi dalla riqualificazione di via Lascaris, a Costa d’Oneglia. A sollevare il problema sono i consiglieri comunali del Partito democratico Daniela Bozzano e Ivan Bracco , che hanno presentato un question time per chiedere all’amministrazione di intervenire sulle condizioni della pavimentazione.

A distanza di poco tempo dalla conclusione del cantiere, però, i due esponenti dell’opposizione segnalano alcune criticità. «Nonostante il lavoro sia stato ultimato relativamente da poco tempo, alcuni sampietrini sono già stati rimossi e/o riparati con del cemento in più punti, mentre altri sono malfermi e potrebbero creare insidia trabocchetto per i pedoni», scrivono Bozzano e Bracco nell’interrogazione. Il problema riguarda quindi sia la tenuta dei materiali utilizzati sia la sicurezza di chi percorre la strada. Da qui la richiesta di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il comune per evitare ulteriori deterioramenti e possibili rischi.