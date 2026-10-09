Imperia, ripristino della pavimentazione in sampietrini, Assessori Sasso e D’Agostino: “Intervento programmato nel rispetto dei vincoli storici”

Imperia. Dichiarano gli Assessori Mattia Sasso e Ester D’Agostino: “Qualche settimana fa siamo stati informati del distacco di alcuni sampietrini in diverse zone. Ci siamo attivati tempestivamente, programmando per i prossimi giorni l’intervento necessario al ripristino della pavimentazione.

È opportuno precisare che, su una pavimentazione composta da circa 100.000 sampietrini posati, quelli che hanno presentato problemi sono stati una trentina, concentrati, tra l’altro, nelle immediate vicinanze delle grondaie. Si tratta quindi di un numero circoscritto di elementi, per i quali abbiamo ritenuto doveroso attivarci prontamente, programmando il ripristino della pavimentazione.

È inoltre importante sottolineare che le lavorazioni saranno eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dalla Soprintendenza che, trattandosi di un’area sottoposta a vincolo storico, non ha consentito l’utilizzo di malte di alcun tipo. Le modalità operative, pertanto, non saranno frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, ma della necessità di rispettare le prescrizioni previste per la tutela del patrimonio storico.

Dispiace constatare come anche un intervento atteso da decenni, per il quale l’Amministrazione si è attivata concretamente, diventi occasione di strumentalizzazione politica.

Colpisce, inoltre, la tempistica con cui vengono pubblicati determinati articoli: sembra quasi che l’opposizione sia puntualmente informata della programmazione degli interventi e scelga di intervenire mediaticamente il giorno prima, nel tentativo di attribuirsi meriti e mettere una bandierina su lavori che l’Amministrazione ha già programmati

Noi preferiamo rispondere con i fatti, non con le polemiche.

Mentre qualcuno si concentra sulle fotografie e sulla ricerca di visibilità, noi continuiamo a lavorare per individuare soluzioni, affrontare i problemi e portare a termine gli interventi necessari.