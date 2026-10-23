Imperia, proseguono i lavori sugli asfalti: conclusi gli interventi sul lungomare Vespucci, alla Foce, a Caramagna e in via Sant’Agata

Imperia. Proseguono in diverse zone della città i lavori di riasfaltatura e manutenzione della rete stradale promossi dal Comune di Imperia. Negli ultimi giorni sono stati completati diversi cantieri strategici dedicati al miglioramento della viabilità e alla sicurezza viaria.

«Complessivamente sono stati eseguiti lavori per oltre 350 mila euro – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Gaggero –. Gli interventi di riasfaltatura, per i quali investiamo importanti risorse, sono una nostra priorità e continueranno in altre vie cittadine e frazionali».