Imperia, proseguono i lavori sugli asfalti: conclusi gli interventi sul lungomare Vespucci, alla Foce, a Caramagna e in via Sant’Agata
23 ottobre 2026 | 15:19
Negli ultimi giorni sono stati completati diversi cantieri strategici dedicati al miglioramento della viabilità e alla sicurezza viaria
Imperia. Proseguono in diverse zone della città i lavori di riasfaltatura e manutenzione della rete stradale promossi dal Comune di Imperia. Negli ultimi giorni sono stati completati diversi cantieri strategici dedicati al miglioramento della viabilità e alla sicurezza viaria.
I principali interventi ultimati riguardano:
- Lungomare Vespucci: nella carreggiata lato mare è stata rifatta la pavimentazione stradale nel tratto all’estremo ponente, davanti al polo sportivo, ed è stato ripristinato un tratto di marciapiede in asfalto rosso davanti all’ex Sairo.
- Zona Foce: riqualificata la pavimentazione stradale in via De Tommaso, via del Ponte e via Bossi, con il completamento della relativa segnaletica orizzontale.
- Caramagna: nei pressi delle scuole, previa perizia agronomica, sono stati appianati gli avvallamenti provocati dal sollevamento delle radici dei pini. Le alberature sono state conservate e la sede stradale è stata riasfaltata eliminando le sconnessioni.
- Via Sant’Agata: messa in sicurezza la cosiddetta “curva Gaggino” grazie alla riasfaltatura di circa 500 metri di strada e al rifacimento del muro di sostegno a valle.
«Complessivamente sono stati eseguiti lavori per oltre 350 mila euro – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Gaggero –. Gli interventi di riasfaltatura, per i quali investiamo importanti risorse, sono una nostra priorità e continueranno in altre vie cittadine e frazionali».