Imperia, porto turistico, Scajola: «Gara entro fine ottobre, basta con i profeti di sventura»

Imperia. La gara per il completamento del porto turistico sarà pubblicata entro il 31 ottobre. Lo ha ribadito il sindaco Claudio Scajola durante il consiglio comunale chiamato a esaminare il piano economico finanziario (PEF) predisposto da Marina di Imperia, documento che definisce la sostenibilità dell’operazione e le condizioni per affidare a un privato la realizzazione delle opere incompiute e la successiva gestione dell’approdo. Un passaggio in aula che, come ha sottolineato il primo cittadino, non era imposto da alcuna norma di legge, ma che ha voluto comunque sottoporre all’assemblea per garantire la massima trasparenza e favorire il confronto.

«Nonostante nessuna norma di legge imponga un passaggio consiliare, ho ritenuto corretto sollecitare il più ampio confronto, per quella trasparenza alla quale ho sempre uniformato la mia azione in questo contesto», ha dichiarato Scajola.

Il sindaco ha ringraziato quanti hanno contribuito alla predisposizione del documento, ricordando le due procedure pubbliche e altrettante pronunce della Corte dei conti della Liguria, alla quale ha espresso riconoscenza per la tempestività delle risposte. «Questo PEF attesta la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione per la quale è stata rilasciata la concessione, stabilisce il canone minimo e gli addebiti dei costi che dovranno essere riconosciuti a Marina di Imperia, mettendo al sicuro i conti della nostra società per il futuro prossimo e lontano. Non siamo noi ad avere lasciato gli scheletri degli edifici e non siamo responsabili di quelle costruzioni che da quasi 15 anni si trovano sul nostro litorale. Sentiamo però la responsabilità di dare a Imperia un approdo degno della sua collocazione mediterranea, delle sue eccellenze e potenzialità».

Per il sindaco, l’infrastruttura dovrà rappresentare anche un’occasione di crescita economica e occupazionale. «Il porto è un motore per lo sviluppo dell’intera città, destinato a generare un indotto significativo. In questa prospettiva abbiamo chiesto a Marina di Imperia di premiare le proposte capaci di valorizzare gli impatti sociali, le opportunità per i giovani, l’occupazione e le attività di intrattenimento». Non è mancata, da parte del primo cittadino, una risposta agli avversari politici: «In questi giorni non ci sono state risparmiate le consuete litanie dei detrattori, profeti di sventura con l’ossessione di scorgere ovunque il malaffare, intenti a prospettare scenari apocalittici senza contribuire con le proprie idee. Noi abbiamo un’altra misura: l’ambizione per la nostra città. Per questo apprezziamo il PEF di Marina di Imperia, che rende concreto l’obiettivo per il quale abbiamo indefessamente lavorato in questi otto anni». Sul piano tecnico, Scajola ha richiamato le previsioni relative all’incremento dei posti barca e dei ricavi, ritenute coerenti con le tendenze di mercati analoghi. Ha poi assicurato che la selezione del concessionario avverrà attraverso un bando rigoroso. Un passaggio ha riguardato gli acquirenti che avevano investito negli ormeggi durante la precedente gestione, perdendo i propri diritti in seguito al fallimento. «È una problematica che umanamente comprendo, ma che deve essere affrontata alla luce delle norme di diritto. Avremmo desiderato poter tutelare queste situazioni, ma non è stato possibile perché la Corte dei conti ci ha ricordato che il venir meno della concessione ha travolto i diritti precedenti. Questo progetto rappresenta un messaggio ai concittadini e a chi vuole investire capitali a Imperia. Cerchiamo di farlo consapevoli dell’onore che abbiamo di guidarla. Che ci illumini il Signore e ci aiuti nella più importante opera della nostra città, per dare un futuro ai nostri figli».

Sul PEF Lucio Sardi, consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, ha presentato due emendamenti alla proposta di delibera. Entrambi riguardavano la possibilità concessa a Marina di Imperia di modificare le previsioni contenute nel piano per adeguarle all’andamento del mercato. Con il primo, Sardi ha chiesto di eliminare completamente la clausola che consentiva alla partecipata di intervenire autonomamente sul documento finanziario; con il secondo, presentato in alternativa, ha proposto di mantenere questa facoltà, introducendo però l’obbligo di un nuovo passaggio in consiglio comunale. Nel caso in cui la procedura di affidamento non producesse risultati e si rendesse necessario rivedere le condizioni economiche, la versione aggiornata del PEF avrebbe dovuto essere preventivamente esaminata e approvata dall’assemblea. L’obiettivo, secondo il capogruppo, era evitare che eventuali revisioni potessero incidere sulle scelte già compiute dall’organo elettivo senza un’ulteriore valutazione dell’interesse pubblico. Gli emendamenti non sono stati approvati dal consiglio comunale.

Critico anche il consigliere di opposizione Ivan Bracco, che ha contestato l’impostazione dell’operazione: «Non è un semplice aggiornamento tecnico, ma uno stravolgimento. Ci viene presentato un piano perfetto, con formule matematiche studiate a tavolino, ma la realtà è un castello di carte. Questo PEF è una farsa, un mero copia e incolla di passaggi per superare le condizioni inserite dalla Corte dei conti nel parere e far partire la gara il 31 ottobre». Secondo Bracco, la clausola sulle modifiche avrebbe rappresentato «il preludio annunciato a una rimodulazione dopo la gara», consentendo alla giunta di rivedere le condizioni «a porte chiuse, senza passare più dal consiglio comunale». Il consigliere ha inoltre giudicato ingiustificata la fretta di pubblicare il bando entro fine mese, richiamando il rischio di nuovi ricorsi da parte degli ex titolari dei posti barca e delle aziende presenti nell’area cantieristica, che, a suo avviso, sarebbero state escluse senza motivazione.

A sostegno del percorso avviato dall’amministrazione è intervenuto il consigliere di maggioranza Daniele Ciccione, che ha ripercorso con ironia i decenni trascorsi senza vedere completata l’opera: «Nel 1981 partiva il primo Space Shuttle, nel 2006 l’Italia vinceva i Mondiali di calcio e a Imperia si continuava a parlare del porto turistico. Arriviamo al 12 ottobre 2026, esattamente 534 anni dopo la scoperta dell’America. Noi discutiamo dello scalo da circa 45 anni. Mi auguro che per finirlo non si debba arrivare a mezzo millennio, perché a quel punto, più che un piano economico-finanziario, dovremmo predisporre un documento archeologico». Dopo la battuta, Ciccione ha sottolineato il lavoro del sindaco Claudio Scajola per arrivare a una procedura pubblica che comprendesse non soltanto le opere a mare, ma anche strutture ricettive, spazi commerciali, servizi e cantieri. «Gli imperiesi di aspettare ne hanno avuto abbastanza. Abbiamo una strada per superare una situazione che ha segnato la città per quasi mezzo secolo. E se qualcuno teme che possa attirare troppe barche, troppo lavoro e troppe attività, noi un problema così siamo pronti ad affrontarlo».

Il consigliere Matteo Fiorentino è intervenuto sugli aspetti economici dell’operazione, precisando che «non stiamo approvando un nuovo progetto del porto, né modificando il costo complessivo delle opere, ma definendo il modello finanziario attraverso il quale potranno essere completate». L’investimento previsto era di circa 150 milioni di euro, da realizzare nei primi sei anni, con 91 milioni di mezzi propri e 57 milioni di finanziamento bancario a carico dell’operatore privato, senza indebitamento diretto per Marina di Imperia. Quanto alla possibilità di modificare il PEF, contestata dall’opposizione, Fiorentino ha difeso la flessibilità prevista: «Parliamo di un’operazione che si sviluppa su un orizzonte temporale di oltre sessant’anni. Sarebbe poco realistico immaginare che le condizioni economiche, i costi finanziari, i ricavi e il mercato immobiliare possano rimanere immutati». Una facoltà che, secondo il consigliere, avrebbe dovuto essere gestita nell’interesse della partecipata e dell’amministrazione comunale.

Da parte dell’opposizione, la consigliera del Partito Democratico Deborah Bellotti ha richiamato la richiesta di chiarimenti sul controllo pubblico effettivo e sulle responsabilità economiche dell’operazione. «Chiedere spiegazioni non significa essere contrari al porto, tutt’altro. Vogliamo partecipare affinché venga realizzato nel miglior modo possibile», ha precisato l’esponente dem.