Imperia, perseguita l’ex compagna e pedina anche un amico: arrestato dalla polizia

Imperia. Ha perseguitato l’ex compagna con continue richieste di incontro, pedinamenti, minacce e comportamenti vessatori, arrivando anche a introdursi nella sua abitazione per mettere a soqquadro l’appartamento e danneggiarne gli oggetti. Un’escalation che, il 20 ottobre scorso, ha portato all’arresto dell’uomo da parte della Squadra Mobile della Questura di Imperia, intervenuta mentre era in corso l’ennesimo episodio di presunte molestie.

La vicenda è iniziata dopo la fine di una relazione sentimentale, che l’uomo non avrebbe accettato. In un primo momento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe rivolto violenze verbali all’ex compagna e alle persone a lei vicine, alternandole a ripetuti tentativi di riconciliazione e richieste di incontro. Con il passare del tempo, tuttavia, le condotte sarebbero diventate sempre più gravi.

L’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna quando lei non era presente, mettendo a soqquadro l’appartamento e distruggendo o danneggiando diversi beni. Le condotte persecutorie, inoltre, non si sarebbero limitate alla vittima, ma avrebbero coinvolto anche amici e familiari, con l’obiettivo di condizionare le sue relazioni e renderla sempre più vulnerabile.

Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori figura anche quello che avrebbe avuto come protagonista un amico della donna. L’uomo lo avrebbe seguito a bordo di uno scooter, arrivando a speronarlo e minacciandolo affinché non si avvicinasse all’ex compagna.

Nel frattempo, i pedinamenti sarebbero proseguiti anche nei pressi del luogo di lavoro della vittima, dove l’uomo si sarebbe presentato più volte per cercare un contatto, e sotto la sua abitazione, con passaggi ripetuti e ingiustificati che, secondo gli investigatori, sarebbero stati finalizzati a creare occasioni di incontro.

L’indagine è partita dalla denuncia della donna. Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato un’attività di monitoraggio, mantenendo un contatto diretto con la vittima per garantirle supporto e poter intervenire tempestivamente in caso di pericolo.

La svolta è arrivata durante l’ennesimo pedinamento. Temendo per la propria incolumità, la donna ha chiesto aiuto alla polizia, che si è attivata immediatamente. Grazie al coordinamento tra le pattuglie e al contatto telefonico mantenuto con la vittima durante l’intervento, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’ex coppia nella periferia di Imperia, sorprendendo l’uomo mentre, secondo l’accusa, stava mettendo in atto un’altra condotta persecutoria.

La successiva perquisizione personale e quella dell’autovettura utilizzata per i pedinamenti hanno dato esito positivo. All’interno del veicolo, nella disponibilità dell’uomo, sono stati trovati un binocolo, due cacciaviti e una pinza, oggetti dei quali non sarebbe stata fornita una giustificazione ritenuta plausibile dagli investigatori.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per atti persecutori e condotto nella casa circondariale di Imperia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine dell’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Sul fronte delle misure di prevenzione, il questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha inoltre emesso nei confronti dell’uomo un ammonimento. È stata anche avanzata al prefetto la proposta di sospensione della patente di guida, considerato che l’autovettura sarebbe stata utilizzata frequentemente per seguire e controllare la vittima.