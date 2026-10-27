Imperia, nuove regole nei parchi pubblici: vietati picnic, grigliate e giochi con il pallone

Ordinanza del sindaco Claudio Scajola per disciplinare l’accesso alle aree verdi. Cani al guinzaglio, stop ai mezzi a motore e limitazioni per biciclette e monopattini

Imperia. Niente picnic e grigliate senza autorizzazione, proibiti i giochi con il pallone e obbligo di tenere i cani al guinzaglio, con museruola al seguito. Sono alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza firmata dal sindaco Claudio Scajola per regolamentare la frequentazione del Parco Urbano, del Parco San Leonardo e del Parco dell’Energia.

Il provvedimento introduce una serie di prescrizioni per tutelare il patrimonio ambientale, garantire la sicurezza dei visitatori e salvaguardare la quiete pubblica. Le restrizioni riguardano la circolazione, le attività ricreative, la gestione dei rifiuti e il comportamento degli animali domestici. Tra i divieti figura quello di campeggiare e pernottare all’interno delle tre aree, così come organizzare pranzi all’aperto e barbecue senza permesso. Non sarà possibile neppure praticare giochi con il pallone. Restano consentite le attività sportive e ricreative negli spazi del Parco Urbano, purché non provochino danni alla vegetazione o agli arredi.

Per quanto riguarda la mobilità, è proibito l’ingresso ai veicoli a motore, elettrici e termici, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, quelli delle forze dell’ordine, della polizia, del personale addetto alla manutenzione e i veicoli autorizzati per esigenze legate alla disabilità. Biciclette, monopattini, pattini e altri dispositivi su ruote potranno invece circolare esclusivamente a passo d’uomo, dando sempre la precedenza ai pedoni.

Particolare attenzione viene riservata alla tutela del Biolago, dove è vietato l’accesso a qualsiasi animale per preservare l’equilibrio idrobiologico del sito. Negli altri spazi interessati dall’ordinanza, i proprietari dovranno condurre i propri cani al guinzaglio e avere con sé la museruola. Il documento proibisce anche di danneggiare fiori, piante, alberi e strutture, oltre a fissare o ancorare alla vegetazione amache, cartelli e oggetti non autorizzati. I frequentatori dovranno utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata, senza abbandonare materiali taglienti o pericolosi.