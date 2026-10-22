Imperia, la Sauro rinnova l’adesione a “Costruiamo Gentilezza”: sport, musica e collaborazione tra gli studenti

Imperia. La scuola Sauro rinnova il proprio impegno nel progetto nazionale «Costruiamo Gentilezza» attraverso i Giochi Gentili, un percorso educativo che trasforma lo sport e il movimento in occasioni per imparare il rispetto, la collaborazione e la bellezza dello stare insieme. Proposte in numerosi istituti di tutta Italia, le attività hanno coinvolto anche gli studenti dell’I.C. Sauro, sotto la guida dei docenti di educazione motoria Alessandro Trucco e Barbara Ramoino, che hanno sviluppato due percorsi complementari con un obiettivo comune: insegnare ai ragazzi a stare bene insieme.

Il professor Trucco ha aperto le lezioni con un momento di dialogo e confronto sul valore dei gesti gentili nello sport, traducendo poi questi principi in esercizi pratici. Nella Corsa al passo, gli alunni hanno imparato a mantenere un ritmo comune, senza lasciare indietro chi procedeva più lentamente. Un’esperienza nella quale il traguardo poteva essere raggiunto soltanto insieme.

Il Gioco del ghiacciolo ha offerto l’occasione per riflettere sull’importanza delle regole condivise, indispensabili per garantire a tutti una partecipazione corretta. Nelle prove con la palla, invece, l’attenzione si è concentrata sul tifo positivo, sull’incoraggiamento e sulla capacità di sostenere la propria squadra senza deridere o offendere gli avversari. Gli esercizi a coppie hanno messo alla prova ascolto, coordinazione e fiducia reciproca. Particolarmente coinvolgente è stata la staffetta gentile: prima di passare il testimone, ogni studente doveva rivolgere al compagno una frase capace di trasmettere coraggio e sostegno. Un gesto semplice per dimostrare quanto le parole possano aiutare a superare le difficoltà e quanto, nella vita, conti anche accorgersi di chi ci sta accanto, anziché concentrarsi esclusivamente sul proprio traguardo.

La professoressa Ramoino ha invece sviluppato un percorso che intreccia espressione corporea, musica e collaborazione, in sintonia con l’identità a indirizzo musicale dell’istituto. Attraverso il movimento, i ragazzi sono stati invitati a rappresentare uno stato d’animo e a riconoscere quello degli altri, imparando a interpretare anche il linguaggio silenzioso del corpo. Nel lavoro a coppie, ciascuno riprendeva il gesto del compagno, lo ampliava e lo trasformava aggiungendo una caratteristica personale, come una nuova direzione o una diversa ampiezza. Un esercizio per scoprire come sia possibile partire dall’idea di un altro, riconoscerne il valore e arricchirla con il proprio contributo.

La sfida finale ha coinvolto gruppi di quattro o cinque alunni, chiamati a creare in soli dieci minuti una breve sequenza coreografica nella quale fosse riconoscibile l’apporto di ciascuno. Un tempo limitato, ma sufficiente per sperimentare quanto l’ascolto, la capacità di trovare un accordo e il rispetto dello spazio altrui siano necessari per realizzare qualcosa insieme. Al termine, ogni classe è stata invitata a completare una frase: «Tutto è diventato più bello quando…». Le risposte hanno restituito il senso dell’esperienza: «…abbiamo iniziato ad ascoltarci»; «…abbiamo iniziato a collaborare»; «…abbiamo iniziato a fare squadra».

Due proposte differenti, dunque, accomunate dalla stessa consapevolezza: la gentilezza non è soltanto una parola, ma un modo di agire e riconoscere gli altri. Lo sport, il movimento e la musica diventano così strumenti educativi per sviluppare fiducia reciproca, autocontrollo e senso del gruppo. La riflessione conclusiva ha permesso agli studenti di ripercorrere quanto vissuto, riconoscere le emozioni provate e soffermarsi sui comportamenti sperimentati, con l’obiettivo di trasferire questi insegnamenti anche fuori dalla scuola, nelle amicizie, in famiglia e nelle attività quotidiane. Rispettare una regola, aspettare chi è più lento, incoraggiare senza giudicare, accogliere il contributo di un compagno e valorizzarlo: sono piccoli gesti che aiutano a costruire relazioni più attente e una comunità accogliente.