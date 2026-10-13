SOLIDARIETA'|
Imperia, la missionaria Maddalena Boschetti racconta 25 anni di vita ad Haiti tra povertà e violenza
La testimonianza della genovese impegnata al fianco dei bambini con disabilità e delle loro famiglie nella biblioteca delle suore clarisse di Porto Maurizio
Imperia. Da 25 anni vive ad Haiti, dove si dedica ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, in un Paese segnato da povertà, violenza e corruzione. Maddalena Boschetti, missionaria laica fidei donum della diocesi di Genova, sarà ospite delle suore clarisse di Porto Maurizio mercoledì 14 ottobre alle 18.30, per raccontare la propria esperienza e le difficoltà quotidiane di una popolazione che, dopo aver affrontato terremoti e uragani, continua a fare i conti con una situazione di profonda instabilità.
Genovese di origine, Boschetti ha iniziato il suo percorso nella spiritualità camilliana proprio a Imperia, prima di partire per Haiti. La sua attività è cominciata in un orfanotrofio della capitale, dove vengono accolti piccoli affetti da gravissime disabilità. Successivamente si è trasferita a Mare Rouge, nel nord-ovest dell’isola, dove risiede da quasi vent’anni, offrendo sostegno ai più fragili e lavorando per garantire loro dignità e assistenza.
Un impegno portato avanti in un territorio nel quale le condizioni economiche, l’insicurezza e la criminalità rendono particolarmente difficile la vita delle persone più vulnerabili. Nonostante questo, la missionaria continua a testimoniare il Vangelo attraverso il servizio e la vicinanza alle famiglie.
La sua esperienza è stata al centro anche dell’intervento pronunciato il 9 ottobre nella cattedrale di Genova, in occasione dell’apertura dell’anno pastorale. Boschetti ha raccontato la gioia di dedicarsi ai più poveri, soffermandosi sulla capacità del popolo haitiano di conservare fiducia e speranza anche nelle situazioni più difficili. «Haiti, non può essere la violenza a scoraggiarci» è il tema dell’incontro in programma nella chiesa di Santa Chiara a Porto Maurizio. L’appuntamento inizierà alle 18 con i vespri insieme alle sorelle povere, mentre alle 18.30, nella biblioteca del monastero, Maddalena Boschetti condividerà la propria testimonianza, ripercorrendo un quarto di secolo trascorso accanto a chi vive nelle condizioni di maggiore fragilità.