Imperia, la missionaria Maddalena Boschetti racconta 25 anni di vita ad Haiti tra povertà e violenza

Imperia. Da 25 anni vive ad Haiti, dove si dedica ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, in un Paese segnato da povertà, violenza e corruzione. Maddalena Boschetti, missionaria laica fidei donum della diocesi di Genova, sarà ospite delle suore clarisse di Porto Maurizio mercoledì 14 ottobre alle 18.30, per raccontare la propria esperienza e le difficoltà quotidiane di una popolazione che, dopo aver affrontato terremoti e uragani, continua a fare i conti con una situazione di profonda instabilità.

Genovese di origine, Boschetti ha iniziato il suo percorso nella spiritualità camilliana proprio a Imperia, prima di partire per Haiti. La sua attività è cominciata in un orfanotrofio della capitale, dove vengono accolti piccoli affetti da gravissime disabilità. Successivamente si è trasferita a Mare Rouge, nel nord-ovest dell’isola, dove risiede da quasi vent’anni, offrendo sostegno ai più fragili e lavorando per garantire loro dignità e assistenza.

Un impegno portato avanti in un territorio nel quale le condizioni economiche, l’insicurezza e la criminalità rendono particolarmente difficile la vita delle persone più vulnerabili. Nonostante questo, la missionaria continua a testimoniare il Vangelo attraverso il servizio e la vicinanza alle famiglie.