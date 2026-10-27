Imperia, la Fondazione universitaria diventa UNI.PO.: in consiglio il nuovo statuto

Imperia. Torna all’esame del consiglio comunale il nuovo statuto della Fondazione Università del Ponente Ligure. Al centro della discussione la gestione dell’organismo, i compensi agli amministratori, la possibilità di aprire nuove sedi a Sanremo e gli investimenti nelle strutture accademiche. Un confronto che ha visto gli interventi di maggioranza e opposizione, la presentazione di un emendamento da parte di Sardi e la replica conclusiva del sindaco Claudio Scajola.

A sostenere la riforma è intervenuto il consigliere La Monica, che ha ricordato i 33 anni di attività del polo imperiese, nato nell’anno accademico 1992-1993. Quattro i corsi presenti: giurisprudenza, scienze turistiche, scienze e cultura agroalimentare del Mediterraneo e ingegneria informatica in lingua inglese. Secondo l’esponente di maggioranza, la revisione consentirà di semplificare l’organizzazione e favorire l’ingresso di nuovi soci, anche privati, capaci di finanziare ulteriori progetti formativi.

Sulla stessa linea il consigliere Orlando Baldassarre, che ha evidenziato la maggiore rapidità decisionale, la razionalizzazione degli organi direttivi e il cambio di denominazione dell’ente. L’obiettivo, ha spiegato, è rafforzare l’offerta didattica e creare opportunità per trattenere i giovani sul territorio.

Favorevole anche il consigliere Daniele Ciccione, che ha sottolineato le prospettive offerte dal provvedimento per lo sviluppo del polo di via Nizza e l’attivazione di nuove collaborazioni. «Non credo che uno studente passi le serate a leggere gli statuti delle fondazioni universitarie. Ha certamente di meglio da fare. Ma alcune decisioni prese in consiglio possono avere conseguenze sulla sua vita, anche a distanza di anni», ha osservato. Il consigliere ha quindi affrontato la questione della possibile apertura di altre sedi, ricordando che Sanremo è già socio fondatore con una partecipazione del 19,40%. L’articolo 3, ha precisato, mantiene le attività esistenti a Imperia e indica la città dei fiori come collocazione preferenziale, ma non esclusiva, per eventuali nuove attivazioni. Secondo Ciccione, questa possibilità potrebbe favorire percorsi collegati al turismo, alla musica, alle imprese e alle professioni presenti sul territorio. «Non stiamo spostando l’università da Imperia a Sanremo. Stiamo parlando della possibilità di aggiungere nuovi corsi nel Ponente. E francamente non vedo perché un’opportunità in più per gli studenti debba diventare una competizione tra due città».

Critica invece la consigliera Daniela Bozzano, che ha riconosciuto il lavoro svolto dagli uffici per correggere le incongruenze della precedente versione, rilevando tuttavia il permanere di alcune problematiche. In particolare, ha contestato la possibilità di introdurre retribuzioni per gli amministratori, temendo che la struttura possa trasformarsi in una «fabbrica di poltrone» a discapito della formazione.

Il consigliere Zarbano ha individuato cinque criticità riguardanti la scelta delle sedi, le maggioranze necessarie per assumere le decisioni, le garanzie per i fondatori, gli aspetti economici e i criteri di nomina. Il consigliere ha evidenziato come il documento mantenga una preferenza per Sanremo nell’apertura di ulteriori strutture, eliminando invece l’impegno a utilizzare gli immobili messi a disposizione dagli enti partecipanti. Ha poi sollevato dubbi sulla possibilità di escludere i soci, sull’assenza di limiti ai mandati e sulla previsione di compensi per gli organi direttivi.

Anche il consigliere Sardi ha espresso contrarietà ad alcune disposizioni, presentando un emendamento. Nel mirino la preferenza accordata alla località matuziana, il rinnovo senza limiti degli incarichi e i possibili emolumenti per il consiglio di gestione. Ha richiamato inoltre le condizioni degli edifici universitari, denunciando problemi di manutenzione e infiltrazioni d’acqua. «L’interesse della città è che sull’università si facciano investimenti seri e si crei sviluppo. Questa roba qua è penosa», ha dichiarato, sostenendo la necessità di migliorare i servizi destinati agli iscritti. «Naturalmente, siccome parliamo di università, è difficile votare contro, ma il giudizio è questo», ha concluso.

A sostegno della delibera è intervenuto anche il consigliere Luca Volpe, che ha sottolineato le prospettive di crescita del polo universitario, proponendo di ampliare l’offerta formativa nel settore sanitario. «Dobbiamo ragionare con l’ateneo anche sull’attivazione di un corso di fisioterapia, che attualmente è presente soltanto nella provincia di Savona», ha spiegato, respingendo le critiche sulle condizioni degli immobili e attribuendo alle precedenti amministrazioni provinciali le responsabilità del loro deterioramento. Favorevole anche al nuovo sistema di governance, che garantisce rappresentanza agli enti maggiormente coinvolti nel finanziamento della Fondazione.

Sulla stessa linea il consigliere Motosso, intervenuto a nome del gruppo Avanti. Da ex studente della sede imperiese, ha accolto positivamente la revisione dello statuto, evidenziando le opportunità offerte dai nuovi corsi e dai progetti per gli alloggi. «Questa città ha fame di cultura, ha fame di formazione», ha dichiarato, richiamando anche il successo di ingegneria informatica in lingua inglese e la necessità di rafforzare l’identità accademica del Ponente ligure.

Il consigliere Lauretti ha annunciato il proprio voto favorevole alla delibera, precisando che i colleghi del suo gruppo si asterranno. Pur riconoscendo alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, ha spiegato di voler sostenere il percorso di crescita dell’università. Ha tuttavia condiviso le perplessità sollevate da Sardi e Zarbano, soffermandosi sulla necessità di mantenere un limite ai mandati negli organi direttivi. «La democrazia esiste solo dove c’è ricambio della classe dirigente», ha affermato, sottolineando il rischio che la permanenza prolungata delle stesse persone negli incarichi favorisca il consolidamento di posizioni di potere.

Favorevole al provvedimento anche il consiglere Lazzarini, che ha criticato la scelta di alcuni consiglieri di astenersi, sostenendo che la revisione dello statuto rappresenti un’opportunità per gli studenti. «Stiamo parlando di un regolamento che viene modificato e semplificato per essere più veloce e dinamico», ha dichiarato, definendo «indecente» la mancata espressione di un voto favorevole.

A chiudere il dibattito è stato il sindaco Claudio Scajola, che ha respinto le contestazioni della minoranza difendendo la necessità di aggiornare uno statuto ormai datato. «Chi è favorevole all’università fa in modo che decolli. Chi pensa che le pratiche siano fatte per farci litigare usa il mestiere di disturbatore», ha affermato, ricordando l’accordo raggiunto tra le amministrazioni. Sul meccanismo di voto, il primo cittadino ha precisato che le deliberazioni richiederanno una doppia maggioranza, sia delle quote sia dei partecipanti, per garantire rappresentanza anche ai soggetti con una minore adesione. La provincia, ha aggiunto, contribuisce al funzionamento dell’organismo con 620 mila euro all’anno. Il sindaco ha quindi illustrato gli interventi finanziati dal 2021, indicando 942.747 euro destinati agli immobili e 1,2 milioni per la riqualificazione dello spazio Calvino, per un totale di circa 2,14 milioni. Tra i progetti annunciati, il completamento dei lavori nell’ex SAUB, previsto per la primavera, consentirà di liberare la palazzina ex Igiene, per la quale è già stata presentata al ministero una richiesta finalizzata alla realizzazione di 60 posti letto. Quanto alla possibilità di aprire nuove attività didattiche a Sanremo, ha respinto le obiezioni: «Perché vi dà fastidio che Sanremo possa avere un altro corso, se compatibile? Ben venga».