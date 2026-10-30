Imperia, Ivan Bracco attacca Scajola: «Ha trasformato la visita di Mattarella in uno spot personale»

Imperia. «La verità è che Lei ha strumentalizzato la figura del Presidente della Repubblica, trasformando un momento che doveva essere di alta unità nazionale in uno spot propagandistico per la Sua immagine». Il consigliere comunale di opposizione Ivan Bracco torna ad attaccare il sindaco Claudio Scajola sulla gestione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Imperia e replica alla nota con cui il primo cittadino aveva espresso «profonda amarezza» per le polemiche legate alla cerimonia.

Una risposta affidata a una lettera nella quale Bracco contesta la ricostruzione fornita dal sindaco, ripercorre alcuni episodi della sua carriera politica e denuncia quella che considera una gestione personalistica delle istituzioni. «Ho letto la Sua missiva e, sebbene Lei parli di profonda amarezza, ritengo che la vera amarezza appartenga ai cittadini di Imperia, costretti ancora una volta a vedere le Istituzioni Repubblicane trattate come un palcoscenico privato a uso e consumo della Sua persona», scrive il consigliere.

Al centro della contestazione c’è la questione degli inviti alla cerimonia per la visita del Capo dello Stato. Secondo Bracco, la responsabilità delle scelte non può essere attribuita al cerimoniale dell’Unione delle Province Italiane. «La realtà è smentita clamorosamente dal testo stesso del cartoncino d’invito, che porta in calce, in modo inequivocabile, la Sua sola e unica firma come Presidente. Nel testo ufficiale inviato alle autorità non compare alcuna menzione, sigla o riferimento all’UPI come mittente o co-organizzatore», sostiene l’esponente della minoranza.

Bracco accusa quindi Scajola di aver escluso deliberatamente i rappresentanti delle opposizioni, invitando invece dirigenti comunali, parte di quelli provinciali e familiari. «Di contro, ha deliberatamente escluso i rappresentanti politici delle minoranze consiliari, tanto di centro-sinistra quanto di destra. Sostenerne il coinvolgimento citando l’invito alle consigliere Bellotti e Amoretti è solo uno specchietto per le allodole e una farsa Istituzionale».

Il consigliere precisa anche la posizione di Amoretti, ricordando che la sua elezione alla vicepresidenza del consiglio comunale è avvenuta grazie ai voti determinanti della maggioranza e che, pertanto, a suo giudizio, non può rappresentare le opposizioni in quella veste. Le critiche riguardano anche la disposizione dei posti al teatro Cavour, dove si è svolta la cerimonia. «Le prime file sono state blindate per i membri della Sua Giunta e per i Suoi parenti stretti, relegando i Sindaci della provincia nelle file retrostanti. Perfino numerosi consiglieri della Sua sia pur medesima maggioranza sono stati esclusi per fare spazio alla Sua corte personale», afferma Bracco.

Nella lettera trova spazio anche una contestazione più ampia dell’operato politico di Scajola. L’esponente dell’opposizione richiama il G8 di Genova del 2001, quando l’attuale sindaco ricopriva l’incarico di ministro dell’Interno, il caso Marco Biagi, alcune dichiarazioni relative agli incidenti sul lavoro alla centrale di Civitavecchia e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex esponente del governo. Bracco cita la condanna definitiva a due anni per procurata inosservanza della pena nell’ambito della vicenda relativa alla latitanza dell’ex parlamentare Amedeo Matacena, oltre alle indagini sui fondi PNRR destinati al biodigestore di Taggia.

Un passaggio riguarda poi il funzionamento del consiglio comunale e le recenti dichiarazioni del sindaco sulla durata degli interventi riservati alle minoranze. «Esprimere apertamente la volontà di ridurre i tempi di discussione riservati alle opposizioni costituisce un attacco diretto alle prerogative dei consiglieri di minoranza e al diritto dei cittadini di essere rappresentati», sostiene Bracco, che considera tale prospettiva un tentativo di limitare il dibattito democratico.

Il consigliere respinge anche le accuse di mancata collaborazione istituzionale e rivendica di aver cercato più volte un dialogo con il primo cittadino. «La verità è che il sottoscritto ha promosso per ben tre volte tentativi concreti e ufficiali per avviare un dialogo politico serio, costruttivo e nell’interesse della nostra città. Tentativi che Lei, puntualmente e con arroganza, ha sempre rifiutato, preferendo lo scontro e la chiusura totale».

La lettera si chiude con un nuovo invito a un confronto pubblico sui temi amministrativi e sulle questioni che riguardano Imperia. «Per l’ennesima volta e pubblicamente, rinnovo la mia totale e incondizionata disponibilità a un confronto politico pubblico, aperto e trasparente sui problemi reali di Imperia. I cittadini hanno il diritto di assistere a un dialogo democratico e non alla solita gestione unilaterale del potere».