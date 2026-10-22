Imperia, inaugurato il pettine ciclopedonale di corso Allende. Scajola: «Vogliamo una città più vivibile»

Imperia. Il pettine ciclopedonale di corso Allende amplia la rete cittadina della mobilità sostenibile e apre nuove prospettive per i collegamenti con l’entroterra. Il sindaco Claudio Scajola ha inaugurato questa mattina il tratto, illustrando un programma che punta a integrare le piste ciclabili nel tessuto urbano, riqualificare gli spazi pubblici e raggiungere le vallate attraverso percorsi dedicati a pedoni e biciclette.

L’opera rientra in un investimento da 2 milioni e 400mila euro, ai quali l’amministrazione ha aggiunto 510mila euro di fondi propri per sviluppare le connessioni verso i quartieri. La sistemazione comprende illuminazione, nuove aiuole, siepi, arredo urbano e aree di sosta, trasformando una delle strade che presentavano maggiori criticità in uno spazio più accessibile e curato. «La nostra concezione è di rendere la città più vivibile attraverso la pedonalizzazione e l’utilizzo della bicicletta. Bisogna scegliere nella vita, non abbiamo diminuito i posti auto, li abbiamo spostati» ha dichiarato il primo cittadino, tornando sulle contestazioni che hanno accompagnato alcuni interventi, soprattutto per la riorganizzazione dei parcheggi.