Imperia, inaugurato il pettine ciclopedonale di corso Allende. Scajola: «Vogliamo una città più vivibile»
Investimento da 2,4 milioni di euro e altri 510mila di risorse comunali. Previsti nuovi collegamenti con l’entroterra e abitazioni a edilizia agevolata
Imperia. Il pettine ciclopedonale di corso Allende amplia la rete cittadina della mobilità sostenibile e apre nuove prospettive per i collegamenti con l’entroterra. Il sindaco Claudio Scajola ha inaugurato questa mattina il tratto, illustrando un programma che punta a integrare le piste ciclabili nel tessuto urbano, riqualificare gli spazi pubblici e raggiungere le vallate attraverso percorsi dedicati a pedoni e biciclette.
L’opera rientra in un investimento da 2 milioni e 400mila euro, ai quali l’amministrazione ha aggiunto 510mila euro di fondi propri per sviluppare le connessioni verso i quartieri. La sistemazione comprende illuminazione, nuove aiuole, siepi, arredo urbano e aree di sosta, trasformando una delle strade che presentavano maggiori criticità in uno spazio più accessibile e curato. «La nostra concezione è di rendere la città più vivibile attraverso la pedonalizzazione e l’utilizzo della bicicletta. Bisogna scegliere nella vita, non abbiamo diminuito i posti auto, li abbiamo spostati» ha dichiarato il primo cittadino, tornando sulle contestazioni che hanno accompagnato alcuni interventi, soprattutto per la riorganizzazione dei parcheggi.
Il disegno complessivo prevede la creazione di un anello attorno a Oneglia. Dalla ciclovia principale, nei pressi dell’ex stabilimento Carli, sarà possibile attraversare il centro storico, raggiungere calata Cuneo attraverso via Schiva e la spianata De Amicis, per poi ricongiungersi al tracciato costiero. Sul versante occidentale, il percorso dal ponte sul torrente Prino prosegue invece verso Clavi, con l’obiettivo di valorizzare anche le zone più interne. Proprio l’estensione della rete rappresenta una delle prossime sfide. «Vogliamo collegare le vallate. L’obiettivo della provincia, insieme al comune di Imperia, sarà quello di proseguire fino ad arrivare a Dolcedo», ha spiegato Scajola, indicando la valle del Prino tra le direttrici sulle quali lavorare.
Un’altra ipotesi riguarda Pontedassio, dove il prolungamento potrebbe trovare spazio nel progetto della variante alla strada statale 28, già presentato all’Anas. L’intenzione è inserire nell’infrastruttura viaria una pista che, dalla zona della stazione ferroviaria lungo la sponda sinistra, raggiunga il territorio del paese. Accanto alla mobilità, corso Allende potrebbe ospitare anche nuove abitazioni a edilizia agevolata. Il comune intende recuperare le volumetrie di una palazzina precedentemente prevista in un’altra area, ma mai realizzata per ragioni burocratiche, valutando la possibilità di aumentare gli alloggi destinati al ceto medio e ad altre categorie con difficoltà di accesso alla casa. La disponibilità di terreni già urbanizzati consentirebbe di sviluppare l’iniziativa senza individuare ulteriori zone di espansione.
Per il sindaco, la filosofia resta quella adottata lungo l’intera ciclovia cittadina: non limitarsi ad asfaltare il sedime dell’ex ferrovia, ma inserire vegetazione, punti di sosta e arredi capaci di raccordare l’infrastruttura al paesaggio circostante. Un criterio che l’amministrazione vuole mantenere anche nei futuri prolungamenti lungo il Prino, interessati da un tratto caratterizzato da laghetti, piccole cascate e dalla presenza dell’airone cenerino. Un ambiente che Scajola vorrebbe valorizzare anche attraverso una segnaletica dedicata alla fauna locale.