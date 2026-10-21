Imperia, il Coro Mongioje celebra l’anniversario di nascita della città con un concerto

Ezio Vergoli, direttore del coro Mongioje: «L’unione di diversi comuni limitrofi hanno formato Imperia, un po’ come noi che, unendo le singole voci, formiamo un unico flusso sonoro chiamato coro. Vogliamo celebrare proprio questo: il bello realizzato da tutti, l’idea di unificazione negli intenti, lo stare assieme per un obiettivo comune. E lo faremo cantando, proponendo al pubblico anche alcune novità e sorprese».

Gianni Bianchi, Presidente del coro: «Imperia è nata nel 1923, il nostro gruppo nel 1963. Una grande parte della esistenza della città è stata attraversata anche dal Mongioje e dai suoi numerosi coristi, passati e presenti. E in tutto questo tempo, abbiamo sempre portato con orgoglio il nome di Imperia ovunque siamo stati a cantare. Per questo vogliamo farle i nostri auguri in musica».