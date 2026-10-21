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Imperia, il Coro Mongioje celebra l’anniversario di nascita della città con un concerto
In programma venerdì 23 ottobre all’Oratorio di San Pietro Apostolo a Porto Maurizio alle 21
Imperia. Venerdì 23 ottobre, all’Oratorio di San Pietro Apostolo a Porto Maurizio alle 21, il coro Mongioje di Imperia si esibirà in concerto con “Buon Compleanno Imperia!”. In occasione dell’anniversario di unificazione e nascita del capoluogo di provincia, avvenuta il 21 ottobre 1923, il Coro Mongioje vuole offrire alla città il suo personale augurio in musica.
Ezio Vergoli, direttore del coro Mongioje: «L’unione di diversi comuni limitrofi hanno formato Imperia, un po’ come noi che, unendo le singole voci, formiamo un unico flusso sonoro chiamato coro. Vogliamo celebrare proprio questo: il bello realizzato da tutti, l’idea di unificazione negli intenti, lo stare assieme per un obiettivo comune. E lo faremo cantando, proponendo al pubblico anche alcune novità e sorprese».
Gianni Bianchi, Presidente del coro: «Imperia è nata nel 1923, il nostro gruppo nel 1963. Una grande parte della esistenza della città è stata attraversata anche dal Mongioje e dai suoi numerosi coristi, passati e presenti. E in tutto questo tempo, abbiamo sempre portato con orgoglio il nome di Imperia ovunque siamo stati a cantare. Per questo vogliamo farle i nostri auguri in musica».
Per “Buon Compleanno Imperia!”, patrocinato dal Comune di Imperia e con la collaborazione della Confraternita di San Pietro Apostolo di Porto Maurizio per l’ospitalità, l’ingresso è libero.