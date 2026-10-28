Imperia, il Comune prepara la rimozione di asfalto e cemento in dodici zone della città

Imperia. Il comune avvia il progetto di depaving, ovvero un percorso verso una città con meno asfalto e più terreno capace di assorbire l’acqua piovana. Il nome può sembrare strano, così come quello del georadar, uno strumento che permette di individuare tubature, cavi e altre strutture sotterranee senza effettuare scavi. Ma il concetto è semplice e riguarda da vicino i cittadini: ridurre le superfici impermeabili per favorire il naturale drenaggio delle precipitazioni.

Il primo passo consiste in una serie di indagini che interesseranno dodici aree: via Garessio, via Berio, via T. Schiva, via Armelio, via Giordano, viale Matteotti, Argine Sinistro, via Acquarone, parco Padre Peirona a Castelvecchio, piazzale Santa Lucia, piazzale Cristino e via Don Abbo.

L’incarico è stato affidato alla società S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l. di Ferrara per 5.824 euro oltre Iva al 22%, pari a una spesa complessiva di 7.105,28 euro. Le verifiche consentiranno agli uffici tecnici di ricostruire la disposizione delle reti interrate e raccogliere le informazioni necessarie alla successiva progettazione. Prima di rimuovere le pavimentazioni, occorre conoscere ciò che si trova nel sottosuolo, evitando possibili interferenze con gli impianti esistenti. Il provvedimento riguarda esclusivamente gli accertamenti preliminari e non autorizza ancora l’esecuzione dei lavori, per i quali saranno necessari ulteriori passaggi.