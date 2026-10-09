Imperia, gli studenti scendono in strada con la «Marcjola»: protesta contro i problemi del territorio

Imperia. Gli studenti scendono in strada per denunciare il caro affitti, le carenze dei servizi pubblici e la mancanza di prospettive per i giovani. Si chiama “Marcjola” la manifestazione organizzata dal collettivo SpiraGliO Imperiese per sabato 17 ottobre alle 10.30, con ritrovo sulla pista ciclabile nei pressi della vecchia stazione di Oneglia. L’invito ai partecipanti è di presentarsi vestiti anni Ottanta, con un trolley oppure semplicemente come preferiscono.

«Una provincia per chi la vive» è lo slogan scelto dai promotori, che contestano un modello di sviluppo orientato prevalentemente al turismo, a discapito delle esigenze dei residenti. Tra le questioni sollevate figura quella abitativa. La diffusione delle locazioni brevi attraverso piattaforme come Booking e Airbnb avrebbe progressivamente ridotto la disponibilità di alloggi destinati a chi cerca una sistemazione stabile, contribuendo all’aumento dei prezzi.

Nel mirino finiscono anche gli autobus, con corse ritenute insufficienti e collegamenti che complicano gli spostamenti quotidiani. A questo si aggiungono le condizioni della viabilità e le tariffe dei parcheggi, paragonate ironicamente a quelle di Saint-Tropez. «La mobilità ha le stesse criticità di una qualsiasi delle grandi metropoli sudamericane, ma questa è la piccola Imperia, non Bogotà», scrivono gli organizzatori sui social. Le rivendicazioni riguardano poi l’edilizia scolastica, la scarsità di risorse e il sovraffollamento delle classi. Sul fronte lavorativo viene denunciata la prevalenza degli impieghi stagionali, che rende difficile costruire un futuro nel Ponente ligure.