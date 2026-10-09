Imperia, gli studenti scendono in strada con la «Marcjola»: protesta contro i problemi del territorio
Casa, sanità, trasporti e occupazione al centro della mobilitazione promossa dal collettivo SpiraGliO Imperiese
Imperia. Gli studenti scendono in strada per denunciare il caro affitti, le carenze dei servizi pubblici e la mancanza di prospettive per i giovani. Si chiama “Marcjola” la manifestazione organizzata dal collettivo SpiraGliO Imperiese per sabato 17 ottobre alle 10.30, con ritrovo sulla pista ciclabile nei pressi della vecchia stazione di Oneglia. L’invito ai partecipanti è di presentarsi vestiti anni Ottanta, con un trolley oppure semplicemente come preferiscono.
«Una provincia per chi la vive» è lo slogan scelto dai promotori, che contestano un modello di sviluppo orientato prevalentemente al turismo, a discapito delle esigenze dei residenti. Tra le questioni sollevate figura quella abitativa. La diffusione delle locazioni brevi attraverso piattaforme come Booking e Airbnb avrebbe progressivamente ridotto la disponibilità di alloggi destinati a chi cerca una sistemazione stabile, contribuendo all’aumento dei prezzi.
Nel mirino finiscono anche gli autobus, con corse ritenute insufficienti e collegamenti che complicano gli spostamenti quotidiani. A questo si aggiungono le condizioni della viabilità e le tariffe dei parcheggi, paragonate ironicamente a quelle di Saint-Tropez. «La mobilità ha le stesse criticità di una qualsiasi delle grandi metropoli sudamericane, ma questa è la piccola Imperia, non Bogotà», scrivono gli organizzatori sui social. Le rivendicazioni riguardano poi l’edilizia scolastica, la scarsità di risorse e il sovraffollamento delle classi. Sul fronte lavorativo viene denunciata la prevalenza degli impieghi stagionali, che rende difficile costruire un futuro nel Ponente ligure.
Non mancano le critiche alla gestione della salute pubblica, tra liste d’attesa, chiusure e trasferimenti dei reparti che costringono i pazienti a percorrere lunghe distanze per ricevere assistenza. Spazio anche alla questione dell’acqua, con particolare riferimento ai costi delle bollette e alla prospettiva di un referendum.