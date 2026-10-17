Imperia, gli studenti scendono in piazza contro il caro affitti e la mancanza di prospettive per i giovani

Imperia. Il caro affitti, i trasporti pubblici insufficienti, la precarietà lavorativa e le difficoltà di costruirsi un futuro nel Ponente ligure. Sono i temi al centro di «Marcjola», la manifestazione promossa dal collettivo SpiraGliO Imperiese per denunciare le condizioni di vita dei giovani e chiedere maggiore attenzione alle esigenze dei residenti. Il corteo è partito dalla pista ciclabile nei pressi della vecchia stazione di Oneglia, con partecipanti vestiti in stile anni Ottanta e qualcuno munito di trolley, come suggerito dagli organizzatori. «Una provincia per chi la vive» è lo slogan scelto per contestare un modello di sviluppo che, secondo i promotori, privilegia il turismo a discapito della popolazione locale.

Tra le questioni sollevate, quella abitativa occupa un posto centrale. La diffusione delle locazioni brevi attraverso piattaforme come Booking e Airbnb avrebbe progressivamente ridotto la disponibilità di appartamenti destinati a chi cerca una sistemazione stabile, contribuendo all’aumento dei prezzi. «La Marcjola è una manifestazione anche satirica, con cui vogliamo mettere in luce i problemi di Imperia, diventata una vetrina per i turisti, dove trovare casa è praticamente impossibile a causa degli affitti alle stelle e della diffusione delle seconde abitazioni. Piattaforme come Airbnb e Booking stanno occupando una parte crescente del mercato immobiliare, mentre in città come Marsiglia, Barcellona e New York il fenomeno è già regolamentato», spiega Francesco Scopelliti, portavoce del collettivo SpiraGliO Imperiese.

Nel mirino anche la mobilità, tra corse degli autobus ritenute insufficienti, traffico e parcheggi dalle tariffe elevate. «Abbiamo piccole capsule che viaggiano sulla ciclabile a 15 chilometri orari, ma mancano mezzi pubblici efficienti per andare a scuola o al lavoro. La sanità è allo sbando, ottenere una visita in tempi brevi è sempre più difficile e raggiungere le strutture senza un veicolo proprio diventa un problema. Anche la viabilità è insostenibile: per attraversare Imperia possono servire un’ora, persino un’ora e venti. Ben venga la pista ciclabile, che considero una bella idea, ma esiste anche una parte di città che deve lavorare, spostarsi, curarsi e trovare un’abitazione», prosegue Scopelliti.

Le rivendicazioni riguardano poi l’edilizia scolastica, la scarsità di risorse e il sovraffollamento delle classi. Sul fronte occupazionale, invece, i manifestanti denunciano la prevalenza degli impieghi legati alla stagione turistica, che renderebbe difficile raggiungere un’indipendenza economica e progettare il proprio domani sul territorio.

«Non possiamo vivere di solo turismo. Ai giovani vengono offerte quasi esclusivamente occupazioni stagionali, mentre altri settori economici incontrano ostacoli. Penso, per esempio, alla portualità di Oneglia, dove la compagnia portuale trova continuamente le porte chiuse e viene osteggiata nelle possibilità di lavoro», aggiunge il portavoce.