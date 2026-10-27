Imperia, gara per il porto entro il 31 ottobre: Scajola annuncia anche i premi San Leonardo

Imperia. I documenti della gara per il porto turistico saranno pubblicati entro il 31 ottobre. Lo ha annunciato il sindaco Claudio Scajola durante le comunicazioni in apertura del consiglio comunale, riferendo di aver ricevuto conferma dall’amministratore delegato di Marina di Imperia, Gandolfo. La procedura seguirà gli indirizzi approvati dall’assemblea nelle ultime due sedute. Gli atti saranno resi pubblici nei tempi previsti e ne verrà data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa.

La seconda comunicazione ha riguardato il premio Città di Imperia San Leonardo, la cui cerimonia è fissata per il 28 novembre alle 11 nella sala consiliare. Tre i riconoscimenti, individuati anche attraverso il confronto con il Circolo Parasio. La chiave d’argento della città sarà conferita al monastero di Santa Chiara dell’ordine francescano, nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni di san Francesco, al professor Roberto Ravera, primario e direttore della struttura complessa di psicologia, e a Oliver Mulas, un giovane atleta campione italiano dei 110 metri ostacoli.