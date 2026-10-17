Imperia, Fratelli d’Italia condanna la protesta degli studenti: «La violenza non è un diritto»

Imperia. Ferma condanna da parte del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia per quanto accaduto oggi in città, dove un gruppo di studenti avrebbe tentato di organizzare una protesta caratterizzata, secondo quanto riferito dal partito, da comportamenti violenti.

Stando alla ricostruzione riportata da Fratelli d’Italia, alcuni giovani si stavano dirigendo verso Largo Nannollo Piana muniti di estintori e petardi. Durante il tragitto, avrebbero anche preso a calci alcuni cassonetti della spazzatura. Episodi che il direttivo definisce «comportamenti inaccettabili, che non hanno nulla a che vedere con il legittimo diritto di manifestare il proprio dissenso», configurando invece, si legge nella nota, «atti di danneggiamento e di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza».

In una nota diffusa alla stampa, il partito esprime inoltre un ringraziamento alle forze dell’ordine, in particolare ai Carabinieri e alla Polizia Locale, per l’intervento. «Ringraziamo le Forze dell’Ordine – Carabinieri e Polizia Locale – per l’intervento tempestivo e professionale che ha consentito di bloccare sul nascere ogni degenerazione, identificando i soggetti più agitati e tutelando la quiete pubblica e i beni della collettività», affermano i rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia.

Il direttivo ribadisce quindi la distinzione tra il diritto di manifestare e i comportamenti violenti: «La protesta, se civile e rispettosa delle regole, è un diritto democratico. La violenza, i danni alle cose e l’uso di strumenti pericolosi non lo sono».