Logo
laboratori
Scuola Edile
studenti
Imperia

scuola

|
Altre News
/
Cultura e Spettacolo
/
Imperia
/
Scuola
/

Imperia, Formedil avvicina i giovani al mondo dell’edilizia con il Summer Lab delle Costruzioni 2026

12 ottobre 2026 | 21:07
Share0
di Redazione

Redazione

Imperia, Formedil avvicina i giovani al mondo dell&#8217;edilizia con il Summer Lab delle Costruzioni 2026

Una settimana di laboratori per ragazzi dai 12 ai 14 anni tra stampa 3D, realtà virtuale, mosaici e attività pratiche

Imperia. Una settimana per scoprire il mondo delle costruzioni, sperimentare nuove tecnologie e mettere alla prova la propria creatività. Ha preso il via il Summer Lab delle Costruzioni 2026, il progetto promosso da Formedil Imperia e rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni, con un programma che unisce formazione, divertimento ed esperienze pratiche.

Dalla modellazione e stampa 3D all’utilizzo dei visori per la realtà virtuale, attraverso i quali i partecipanti possono conoscere le regole della sicurezza in cantiere. Il calendario comprende anche esercitazioni di edilizia, decorazione e mosaico, affiancate da giochi di squadra, quiz e momenti dedicati alla sperimentazione.
L’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni al settore attraverso strumenti tecnologici e attività manuali, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino alcune professioni e acquisire competenze in un ambiente educativo e partecipativo.

A sostenere il progetto, in qualità di sponsor, è ANCE Servizi Srl, che contribuisce alla realizzazione del percorso formativo. «Con il Summer Lab delle Costruzioni vogliamo offrire ai ragazzi un’esperienza capace di unire formazione, creatività e divertimento. Crediamo sia importante avvicinare le nuove generazioni al mondo delle costruzioni attraverso attività concrete, coinvolgenti e innovative, in grado di stimolare curiosità, partecipazione e voglia di imparare», dichiara Francesco Castellaro, direttore di Formedil Imperia.
Il programma proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti, durante i quali i giovani partecipanti potranno approfondire le conoscenze acquisite, cimentarsi in nuove prove e confrontarsi con i diversi aspetti del lavoro edile.