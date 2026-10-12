Imperia, Formedil avvicina i giovani al mondo dell’edilizia con il Summer Lab delle Costruzioni 2026
Una settimana di laboratori per ragazzi dai 12 ai 14 anni tra stampa 3D, realtà virtuale, mosaici e attività pratiche
Imperia. Una settimana per scoprire il mondo delle costruzioni, sperimentare nuove tecnologie e mettere alla prova la propria creatività. Ha preso il via il Summer Lab delle Costruzioni 2026, il progetto promosso da Formedil Imperia e rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni, con un programma che unisce formazione, divertimento ed esperienze pratiche.
Dalla modellazione e stampa 3D all’utilizzo dei visori per la realtà virtuale, attraverso i quali i partecipanti possono conoscere le regole della sicurezza in cantiere. Il calendario comprende anche esercitazioni di edilizia, decorazione e mosaico, affiancate da giochi di squadra, quiz e momenti dedicati alla sperimentazione.
L’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni al settore attraverso strumenti tecnologici e attività manuali, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino alcune professioni e acquisire competenze in un ambiente educativo e partecipativo.
A sostenere il progetto, in qualità di sponsor, è ANCE Servizi Srl, che contribuisce alla realizzazione del percorso formativo. «Con il Summer Lab delle Costruzioni vogliamo offrire ai ragazzi un’esperienza capace di unire formazione, creatività e divertimento. Crediamo sia importante avvicinare le nuove generazioni al mondo delle costruzioni attraverso attività concrete, coinvolgenti e innovative, in grado di stimolare curiosità, partecipazione e voglia di imparare», dichiara Francesco Castellaro, direttore di Formedil Imperia.
Il programma proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti, durante i quali i giovani partecipanti potranno approfondire le conoscenze acquisite, cimentarsi in nuove prove e confrontarsi con i diversi aspetti del lavoro edile.