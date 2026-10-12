Imperia, Formedil avvicina i giovani al mondo dell’edilizia con il Summer Lab delle Costruzioni 2026

Imperia. Una settimana per scoprire il mondo delle costruzioni, sperimentare nuove tecnologie e mettere alla prova la propria creatività. Ha preso il via il Summer Lab delle Costruzioni 2026, il progetto promosso da Formedil Imperia e rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni, con un programma che unisce formazione, divertimento ed esperienze pratiche.

Dalla modellazione e stampa 3D all’utilizzo dei visori per la realtà virtuale, attraverso i quali i partecipanti possono conoscere le regole della sicurezza in cantiere. Il calendario comprende anche esercitazioni di edilizia, decorazione e mosaico, affiancate da giochi di squadra, quiz e momenti dedicati alla sperimentazione.

L’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni al settore attraverso strumenti tecnologici e attività manuali, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino alcune professioni e acquisire competenze in un ambiente educativo e partecipativo.