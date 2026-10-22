Imperia, FdI: «Due facce della stessa medaglia. Da che parte sta il Pd?»

«Da una parte i consiglieri del Pd Ivan Bracco, Loredana Modaffari e Daniela Bozzano presentano una mozione per chiedere nuovi mezzi e giubbotti protettivi per la Polizia Locale di Imperia. «Sicurezza», dicono. Dall’altra il collega di partito Edoardo Verda pubblica sui suoi profili Facebook e Instagram immagini di strade devastate, monopattini e biciclette rovesciati, barricate e fumo, accompagnandole con parole che esaltano i tristi protagonisti di questi giorni.