Imperia, FdI: «Due facce della stessa medaglia. Da che parte sta il Pd?»
«Come si concilia la richiesta di maggiori tutele per gli agenti con un messaggio che, associato a immagini di disordini e distruzioni, rischia di confondere la protesta legittima con la violenza di piazza?»
Imperia. Le dichiarazioni di Fratelli d’Italia Imperia:
«Da una parte i consiglieri del Pd Ivan Bracco, Loredana Modaffari e Daniela Bozzano presentano una mozione per chiedere nuovi mezzi e giubbotti protettivi per la Polizia Locale di Imperia. «Sicurezza», dicono. Dall’altra il collega di partito Edoardo Verda pubblica sui suoi profili Facebook e Instagram immagini di strade devastate, monopattini e biciclette rovesciati, barricate e fumo, accompagnandole con parole che esaltano i tristi protagonisti di questi giorni.
Ed è qui che nasce una domanda politica: come si concilia la richiesta di maggiori tutele per gli agenti con un messaggio che, associato a immagini di disordini e distruzioni, rischia di confondere la protesta legittima con la violenza di piazza?
Sia chiaro, il diritto di manifestare è sacrosanto, ma non può diventare una giustificazione per devastare le città o aggredire le forze dell’ordine.
Chi sbaglia paga, da che parte sta il Pd?».