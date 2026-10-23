Imperia, due manifestazioni studentesche contro il caro scuola e le politiche del governo
Lunedì 26 ottobre protesta davanti al liceo Artistico, venerdì 30 sciopero generale con corteo da piazza Ulisse Calvi
Imperia. Due mobilitazioni in cinque giorni contro il caro vita, i costi dell’istruzione e le politiche del governo Meloni. Gli studenti imperiesi tornano in piazza con altrettanti appuntamenti, in programma lunedì 26 e venerdì 30 ottobre, per chiedere maggiori risorse destinate alla formazione e interventi a sostegno delle famiglie.
Il primo ritrovo è fissato alle 7.30 davanti alla succursale del liceo Artistico. A promuovere l’iniziativa è anche lo Spiraglio imperiese che invita i giovani a far sentire la propria voce per rivendicare una scuola più giusta e accessibile. Al centro della contestazione ci sono l’aumento dei prezzi, le difficoltà economiche affrontate dai nuclei familiari e le nuove disposizioni introdotte dall’esecutivo in materia scolastica, considerate dai promotori ulteriori restrizioni che non rispondono alle reali esigenze degli alunni. «Vogliamo una scuola che sia un luogo di crescita, partecipazione e libertà, non di imposizioni e disuguaglianze», scrivono gli organizzatori, chiamando alla partecipazione per difendere il diritto allo studio.
La seconda manifestazione è prevista per venerdì 30 ottobre, nell’ambito dello sciopero generale nazionale. Il concentramento è fissato alle 9.30 in piazza Ulisse Calvi, da dove partirà un corteo. All’iniziativa aderiscono anche gli attivisti di Spiraglio Imperiese, che hanno rilanciato la convocazione attraverso i social.
La protesta, sostenuta a livello locale dall’Unione sindacale di base (Usb), riguarda il prezzo dei carburanti, il potere d’acquisto e la destinazione dei fondi pubblici. Tra le richieste figurano retribuzioni adeguate all’inflazione, maggiori investimenti nei servizi e aiuti economici per lavoratori e ragazzi. Nel documento diffuso in vista dell’appuntamento viene contestata la scelta dell’esecutivo di finanziare le spese militari e la produzione bellica, a fronte di quelli che i promotori denunciano come continui tagli alla ricerca e all’educazione.
«Siamo stanchi di istituzioni fantasma, che si mostrano solo quando è il momento di puntare il dito contro le naturali conseguenze di anni di disinteresse e gridi d’aiuto ignorati», scrivono gli attivisti di Spiraglio Imperiese, accusando la maggioranza di non prestare attenzione alle condizioni economiche e sociali della popolazione.