Imperia, due manifestazioni studentesche contro il caro scuola e le politiche del governo

Imperia. Due mobilitazioni in cinque giorni contro il caro vita, i costi dell’istruzione e le politiche del governo Meloni. Gli studenti imperiesi tornano in piazza con altrettanti appuntamenti, in programma lunedì 26 e venerdì 30 ottobre, per chiedere maggiori risorse destinate alla formazione e interventi a sostegno delle famiglie.

Il primo ritrovo è fissato alle 7.30 davanti alla succursale del liceo Artistico. A promuovere l’iniziativa è anche lo Spiraglio imperiese che invita i giovani a far sentire la propria voce per rivendicare una scuola più giusta e accessibile. Al centro della contestazione ci sono l’aumento dei prezzi, le difficoltà economiche affrontate dai nuclei familiari e le nuove disposizioni introdotte dall’esecutivo in materia scolastica, considerate dai promotori ulteriori restrizioni che non rispondono alle reali esigenze degli alunni. «Vogliamo una scuola che sia un luogo di crescita, partecipazione e libertà, non di imposizioni e disuguaglianze», scrivono gli organizzatori, chiamando alla partecipazione per difendere il diritto allo studio.

La seconda manifestazione è prevista per venerdì 30 ottobre, nell’ambito dello sciopero generale nazionale. Il concentramento è fissato alle 9.30 in piazza Ulisse Calvi, da dove partirà un corteo. All’iniziativa aderiscono anche gli attivisti di Spiraglio Imperiese, che hanno rilanciato la convocazione attraverso i social.

La protesta, sostenuta a livello locale dall’Unione sindacale di base (Usb), riguarda il prezzo dei carburanti, il potere d’acquisto e la destinazione dei fondi pubblici. Tra le richieste figurano retribuzioni adeguate all’inflazione, maggiori investimenti nei servizi e aiuti economici per lavoratori e ragazzi. Nel documento diffuso in vista dell’appuntamento viene contestata la scelta dell’esecutivo di finanziare le spese militari e la produzione bellica, a fronte di quelli che i promotori denunciano come continui tagli alla ricerca e all’educazione.