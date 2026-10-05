tasse|
Imperia, Definizione Agevolata dei tributi locali: recuperati oltre 1,3 milioni di euro tra Imu e Tari
Oltre 300 contribuenti si sono rivolti allo sportello di assistenza del Comune e più del 70% ha formalizzato l’adesione. L’assessore Gatti (foto): «Un aiuto concreto a cittadini e imprese che desiderano mettersi in regola»
Imperia. Il Comune di Imperia traccia un bilancio positivo per la Definizione Agevolata delle proprie entrate locali, confermandosi tra i primi enti in Italia ad aver aderito alle opportunità della Legge di Bilancio 2026 gestendo in totale autonomia lo stralcio e la sanatoria di IMU e TARI per le annualità comprese tra il 2003-2004 e il 2022.
L’iniziativa ha permesso di recuperare complessivamente oltre 1,3 milioni di euro. La quota maggiore proviene dalla TARI, con circa un milione di euro incassato (pari al 75% del totale), mentre i restanti 300 mila euro (il 25%) derivano dal recupero dell’IMU. L’analisi della platea dei debitori evidenzia una suddivisione bilanciata: il 59,77% delle somme fa capo a contribuenti con debiti fino a 50 mila euro, mentre il 40,23% riguarda posizioni debitorie superiori a tale cifra.
L’assistenza ai cittadini e le novità regolamentari
Per agevolare l’iter, l’amministrazione comunare ha messo a disposizione uno sportello dedicato a cui si sono rivolti oltre 300 contribuenti. Tra questi, ben più del 70% ha concretamente presentato l’istanza di adesione.
Un ruolo decisivo per l’efficacia del recupero è stato svolto dalla recente revisione del Regolamento delle Entrate, che ha ampliato da 48 a 60 il numero massimo di rate concedibili e ha introdotto la possibilità di dilazionare sanzioni e interessi. Tra le misure di contrasto all’evasione spicca inoltre la cancellazione dell’obbligo di garanzia fideiussoria per le attività commerciali.
L’impatto delle nuove norme trova riscontro nei dati: rispetto a una media di circa 200 richieste annue registrate fino al 2024, nei soli primi nove mesi del 2026 si sono superate le 400 istanze, di cui 387 già regolarmente protocollate.
Il commento dell’amministrazione
«Lo scorso aprile, in Consiglio comunale abbiamo approvato a maggioranza, con l’astensione di PD e AVS, un apposito Regolamento che ha fissato al 31 luglio il termine per aderire alle agevolazioni, con la prima scadenza fissata al 30 settembre», dichiara l’Assessore al Bilancio Monica Gatti. «Questa opportunità, unita alla revisione del regolamento delle entrate e all’introduzione di nuove misure per il contrasto all’evasione, rappresenta un concreto aiuto per tutti i cittadini e le attività commerciali che desiderano mettersi in regola ma che, soprattutto per motivi finanziari, finora non ne avevano avuto la possibilità».