Imperia, Definizione Agevolata dei tributi locali: recuperati oltre 1,3 milioni di euro tra Imu e Tari

Oltre 300 contribuenti si sono rivolti allo sportello di assistenza del Comune e più del 70% ha formalizzato l’adesione. L’assessore Gatti (foto): «Un aiuto concreto a cittadini e imprese che desiderano mettersi in regola»

Imperia. Il Comune di Imperia traccia un bilancio positivo per la Definizione Agevolata delle proprie entrate locali, confermandosi tra i primi enti in Italia ad aver aderito alle opportunità della Legge di Bilancio 2026 gestendo in totale autonomia lo stralcio e la sanatoria di IMU e TARI per le annualità comprese tra il 2003-2004 e il 2022.

L’iniziativa ha permesso di recuperare complessivamente oltre 1,3 milioni di euro. La quota maggiore proviene dalla TARI, con circa un milione di euro incassato (pari al 75% del totale), mentre i restanti 300 mila euro (il 25%) derivano dal recupero dell’IMU. L’analisi della platea dei debitori evidenzia una suddivisione bilanciata: il 59,77% delle somme fa capo a contribuenti con debiti fino a 50 mila euro, mentre il 40,23% riguarda posizioni debitorie superiori a tale cifra.

L’assistenza ai cittadini e le novità regolamentari

Per agevolare l’iter, l’amministrazione comunare ha messo a disposizione uno sportello dedicato a cui si sono rivolti oltre 300 contribuenti. Tra questi, ben più del 70% ha concretamente presentato l’istanza di adesione.

Un ruolo decisivo per l’efficacia del recupero è stato svolto dalla recente revisione del Regolamento delle Entrate, che ha ampliato da 48 a 60 il numero massimo di rate concedibili e ha introdotto la possibilità di dilazionare sanzioni e interessi. Tra le misure di contrasto all’evasione spicca inoltre la cancellazione dell’obbligo di garanzia fideiussoria per le attività commerciali.

L’impatto delle nuove norme trova riscontro nei dati: rispetto a una media di circa 200 richieste annue registrate fino al 2024, nei soli primi nove mesi del 2026 si sono superate le 400 istanze, di cui 387 già regolarmente protocollate.