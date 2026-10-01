Imperia, dal 13 ottobre riprendono i corsi base per la creazione di impresa alla Camera di Commercio

Le lezioni, che si svolgeranno nella sede camerale (via Tommaso Schiva 29), inizieranno il 13 ottobre e saranno tenute da professionisti ed esperti di settore provenienti dalle associazioni di categoria imperiesi: spiegheranno in modo concreto gli elementi principali da considerare nel momento in cui si decide di avviare un’attività in proprio. La partecipazione è gratuita ed è ancora possibile iscriversi dal sito della Camera di Commercio (link diretto: https://www.rivlig.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/OR_LAV/CORSI/IM_OTT%20Prog.%20Crea%20Impresa%20(compr).pdf )

“Le passate edizioni di questi percorsi formativi, l’ultima del marzo scorso, hanno registrato grande interesse per l’approccio pratico agli argomenti”, sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio, Marco Casarino. “L’intento – aggiunge – è proprio quello di fornire ai partecipanti un inquadramento concreto su opportunità e problematiche connesse all’auto-imprenditorialità: dalla pianificazione di costi, ricavi, investimenti alla scelta della forma giuridica giusta e del regime fiscale più vantaggioso, dalle strategie di marketing ai contributi disponibili. Il percorso formativo – ricorda Casarino – è gratuito ed è rivolto a chi sta per avviare un’attività nonché a coloro che la abbiano da poco avviata”.