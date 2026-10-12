Imperia, criminalità: provincia undicesima in Italia, denunce in calo del 2,7%

Imperia. Quasi 9.700 reati denunciati in un anno e l’undicesimo posto nella graduatoria nazionale per incidenza della criminalità. È il quadro che emerge per la provincia di Imperia dall’Indice della criminalità 2026 pubblicato dal Sole 24 Ore ed elaborato sulla base dei dati del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno e riferito ai delitti denunciati nel 2025. In totale, nel territorio imperiese sono stati registrati 9.695 reati, pari a 4.620 ogni 100mila abitanti, con una diminuzione del 2,7% rispetto all’anno precedente.

Il dato colloca Imperia appena fuori dalla top ten nazionale, in una graduatoria che vede ai primi posti Milano, Firenze e Roma. In Liguria, invece, è Genova a registrare l’incidenza più elevata: il capoluogo sale dal decimo al settimo posto, con 41.453 reati denunciati e un aumento del 4,1%. Savona si trova al diciannovesimo posto, con 11.150 denunce e una flessione del 3,8%, mentre La Spezia è trentaquattresima, con 7.710 delitti denunciati, in calo del 2,7%.

A livello nazionale, nel 2025 i reati denunciati sono stati circa 2,36 milioni, l’1,8% in meno rispetto al 2024. La diminuzione interrompe quattro anni consecutivi di crescita ed è legata soprattutto alla riduzione dei furti, mentre alcune categorie, tra cui le truffe e le frodi informatiche, continuano ad aumentare.

A richiamare l’attenzione, oltre al dato complessivo, sono le posizioni raggiunte dalla provincia nelle singole categorie di reato. Secondo i dati dell’indice, Imperia si colloca al sesto posto in Italia per i tentati omicidi (sette quelli denunciati) e al settimo per le violenze sessuali (40 denunce). La provincia è inoltre al ventitreesimo posto per i danneggiamenti (1.087). Per quanto riguarda altre tipologie di reati, nel 2025 si sono registrate cinque denunce per omicidio stradale, una per omicidio preterintenzionale, 405 per minacce, 437 per lesioni dolose, 39 per incendi, 26 per incendi boschivi e 3.322 furti. E ancora, tra gli altri: 119 rapine, 40 estorsioni, 41 danneggiamenti seguiti da incendio e 67 denunce per contraffazione di marchi o prodotti industriali.