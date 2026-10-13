Imperia, consigliere Zarbano: «Scajola elogia Sala: il modello Milano sbarca in città?»

Imperia. «Il porto di Imperia ha trovato un riferimento a Milano. Nella seduta del Consiglio comunale del 12 ottobre, il sindaco, storico esponente di Forza Italia, ha elogiato Beppe Sala e ricordato lo sviluppo della città lombarda per sostenere l’importanza degli investimenti. “Io pochi giorni fa ero con Sala, che è un bravo sindaco di Milano”, ha dichiarato Scajola. Nella stessa replica che riserva giudizi durissimi alla minoranza locale colpevole solo per aver espresso perplessità sul PEF del porto, il collega milanese riceve, invece, una promozione. Evidentemente, nella geografia degli apprezzamenti, qualche centinaio di chilometri può fare miracoli». Lo dichiara il consigliere comunale di Imperia senza padroni Luciano Zarbano.

Riconoscere i meriti di un amministratore oltre le appartenenze politiche è una buona abitudine. Sarebbe interessante estendere la stessa disponibilità anche alle osservazioni di chi siede qualche banco più in là: valutare gli argomenti prima di classificare con epiteti chi li presenta, e non criticare il sistema democratico che garantisce il diritto di parola a tutti i consiglieri. Ma il punto è soprattutto amministrativo. Il sindaco di Imperia ha richiamato la capacità di Milano di attrarre capitali, citando 200 miliardi nell’arco di vent’anni.

È la cifra da lui indicata in aula. Un numero imponente, che lascia aperta la domanda decisiva: quali risultati di quell’esperienza si vogliono riprodurre a Imperia? Vogliamo importare la capacità di attrarre investimenti, il rapporto tra pubblico e privato, le

trasformazioni immobiliari? Quali elementi sarebbero adatti al nostro porto e quali richiederebbero ben altra prudenza? Il modello Milano, insomma, arriva completo di istruzioni o soltanto con la fotografia del sindaco? Nella replica c’è una frase che merita attenzione: “Gli investitori sono dei benefattori se c’è il pubblico che sa fare le convenzioni giuste”. Quel “se” è il centro della questione.

È su quel “se” che il Consiglio deve poter discutere. Quali obblighi avranno gli investitori? Quali benefici concreti resteranno alla città? Come saranno distribuiti i rischi e quali controlli accompagneranno gli impegni? Chiedere queste risposte significa prendere sul serio proprio la condizione posta dal sindaco.