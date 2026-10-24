Imperia, consegnate le borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti”: tutti i nomi dei vincitori
Il sindaco Claudio Scajola e l’assessore Laura Gandolfo hanno premiato gli studenti meritevoli delle scuole cittadine per l’anno scolastico 2024/2025
Imperia. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Imperia, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti”, destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’anno scolastico 2024/2025. A consegnare i riconoscimenti ai vincitori dell’omonimo concorso sono stati il sindaco Claudio Scajola e l’Assessore alla Comunità solidale Laura Gandolfo. L’iniziativa mira a valorizzare il merito e a fornire un sostegno concreto alle giovani generazioni della città.
«Vogliamo valorizzare l’impegno, premiare il talento e investire nel futuro – dichiara l’Assessore Laura Gandolfo –. Con le borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti” l’Amministrazione comunale desidera supportare concretamente i ragazzi e le ragazze di Imperia. Riconoscere il loro sforzo, oggi, significa costruire una comunità migliore domani».Elenco dei vincitori
Categoria 1 (Scuola secondaria di primo grado – Valutazione 10 e lode)
- Fairouz Bardous (I.C. Littardi)
- Federico Frailis (I.C. Sauro)
- Camilla Scarfò (I.C. Sauro)
- Martina Revello (I.C. Sauro)
- Samuele Mariani (I.C. Littardi)
- Davide Fordano (I.C. N. Sauro)
- Alessia Cuomo (I.C. N. Sauro)
- Luca Donati Noberini (I.C. M. Novaro)
- Gaia Grasso (I.C. N. Sauro)
- Samuele Ferrandini (I.C. Littardi)
Categoria 2 (Scuola secondaria di secondo grado)
- Giorgio Giaccardi (Polo Tecnologico Imperiese) – 10
- Martino Scisco (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 9,909
- Eleonora Lanteri (ITI G. Galilei Polo Tecnologico Imperiese) – 9,46
- Andrea Ascione (Ist. Tec. Industriale G. Galilei) – 9,4166
- Davide Novello (Ist. Tec. Industriale G. Galilei) – 9,4166
- Luisa Ruaro (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 9,4166
- Marco Terpin (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 9,4166
- Lorenzo Ferrandini (Liceo Classico G.P. Vieusseux) – 9,4
- Anna Meneghello (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 9,4
- Antonio Apicella (Ist. Tec. Industriale G. Galilei) – 9,3
Categoria 3 (Maturità e scuola secondaria di secondo grado)
- Margherita Cavanna (Liceo G.P. Vieusseux) – 100 e lode
- Emma Marchetti (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 100 e lode
- Niccolò Parisi (Liceo Classico G.P. Vieusseux) – 100 e lode
- Martina Acquarone (Liceo Classico G.P. Vieusseux) – 100
- Rebecca Bambini (Liceo Ling. Sc.Umane Amoretti e Artistico) – 100
- Andrea Galletta (Liceo Ling. Sc.Umane Amoretti e Artistico) – 100
- Daniele Galletti (Liceo Amoretti e Artistico) – 100
- Luisa Passino (Liceo Ling. Sc.Umane Amoretti e Artistico) – 100
- Dario Pistis (I.I.S. G. Ruffini) – 100
- Andrea Capelli (Polo Tecnologico Imperiese) – 99