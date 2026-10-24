Imperia, consegnate le borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti”: tutti i nomi dei vincitori

Imperia. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Imperia, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti”, destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’anno scolastico 2024/2025. A consegnare i riconoscimenti ai vincitori dell’omonimo concorso sono stati il sindaco Claudio Scajola e l’Assessore alla Comunità solidale Laura Gandolfo. L’iniziativa mira a valorizzare il merito e a fornire un sostegno concreto alle giovani generazioni della città.