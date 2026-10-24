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Imperia, consegnate le borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti”: tutti i nomi dei vincitori

24 ottobre 2026 | 13:27
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di Redazione

Redazione

Imperia, consegnate le borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti”: tutti i nomi dei vincitori

Il sindaco Claudio Scajola e l’assessore Laura Gandolfo hanno premiato gli studenti meritevoli delle scuole cittadine per l’anno scolastico 2024/2025

Imperia. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Imperia, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti”, destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’anno scolastico 2024/2025. A consegnare i riconoscimenti ai vincitori dell’omonimo concorso sono stati il sindaco Claudio Scajola e l’Assessore alla Comunità solidale Laura Gandolfo. L’iniziativa mira a valorizzare il merito e a fornire un sostegno concreto alle giovani generazioni della città.

«Vogliamo valorizzare l’impegno, premiare il talento e investire nel futuro – dichiara l’Assessore Laura Gandolfo –. Con le borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti” l’Amministrazione comunale desidera supportare concretamente i ragazzi e le ragazze di Imperia. Riconoscere il loro sforzo, oggi, significa costruire una comunità migliore domani».Elenco dei vincitori

Categoria 1 (Scuola secondaria di primo grado – Valutazione 10 e lode)

  • Fairouz Bardous (I.C. Littardi)
  • Federico Frailis (I.C. Sauro)
  • Camilla Scarfò (I.C. Sauro)
  • Martina Revello (I.C. Sauro)
  • Samuele Mariani (I.C. Littardi)
  • Davide Fordano (I.C. N. Sauro)
  • Alessia Cuomo (I.C. N. Sauro)
  • Luca Donati Noberini (I.C. M. Novaro)
  • Gaia Grasso (I.C. N. Sauro)
  • Samuele Ferrandini (I.C. Littardi)

Categoria 2 (Scuola secondaria di secondo grado)

  • Giorgio Giaccardi (Polo Tecnologico Imperiese) – 10
  • Martino Scisco (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 9,909
  • Eleonora Lanteri (ITI G. Galilei Polo Tecnologico Imperiese) – 9,46
  • Andrea Ascione (Ist. Tec. Industriale G. Galilei) – 9,4166
  • Davide Novello (Ist. Tec. Industriale G. Galilei) – 9,4166
  • Luisa Ruaro (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 9,4166
  • Marco Terpin (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 9,4166
  • Lorenzo Ferrandini (Liceo Classico G.P. Vieusseux) – 9,4
  • Anna Meneghello (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 9,4
  • Antonio Apicella (Ist. Tec. Industriale G. Galilei) – 9,3

Categoria 3 (Maturità e scuola secondaria di secondo grado)

  • Margherita Cavanna (Liceo G.P. Vieusseux) – 100 e lode
  • Emma Marchetti (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux) – 100 e lode
  • Niccolò Parisi (Liceo Classico G.P. Vieusseux) – 100 e lode
  • Martina Acquarone (Liceo Classico G.P. Vieusseux) – 100
  • Rebecca Bambini (Liceo Ling. Sc.Umane Amoretti e Artistico) – 100
  • Andrea Galletta (Liceo Ling. Sc.Umane Amoretti e Artistico) – 100
  • Daniele Galletti (Liceo Amoretti e Artistico) – 100
  • Luisa Passino (Liceo Ling. Sc.Umane Amoretti e Artistico) – 100
  • Dario Pistis (I.I.S. G. Ruffini) – 100
  • Andrea Capelli (Polo Tecnologico Imperiese) – 99

 