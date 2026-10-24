l'iniziativa|
Imperia-Celle Varazze, in campo per ricordare Sofia e promuovere la sicurezza stradale
Domenica 25 ottobre la società nerazzurra sosterrà la raccolta fondi per la futura fondazione “Per sempre Sofia”, nata nel ricordo della giovane scomparsa in un incidente stradale a Ceriale il 20 giugno scorso
Imperia. Domenica 25 ottobre, in occasione della partita Imperia-Celle Varazze la società nerazzurra sosterrà la raccolta fondi per la futura nascita della Fondazione Per Sempre Sofia con un’iniziativa in ricordo di Sofia Barberi, la giovane tragicamente scomparsa il 20 giugno scorso a seguito di un incidente stradale a Ceriale.
Durante la partita verrà esposto lo striscione “Per sempre Sofia”, per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale e promuovere comportamenti responsabili alla guida.
Perchè da un dolore nasce un progetto, quello della prevenzione, per evitare che si possa ripetere quanto accaduto a Sofia.