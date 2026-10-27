Imperia celebra Edmondo De Amicis con lo spettacolo al Cavour “Giocare con cuore”

Imperia. In occasione del 180° anniversario dalla nascita di Edmondo De Amicis (1846-1908), la città di Imperia rende omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri con lo spettacolo “Giocare con Cuore”, in scena al Teatro Cavour mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026, prodotto da Teatro Pubblico Ligure / Teatro Cavour, con il sostegno del Comune di Imperia e il supporto di Enel è ideato e coordinato da Sergio Maifredi.

L’evento si inserisce all’interno della rassegna annuale “Imperia per Imperia”, l’iniziativa con cui la città celebra la propria storia, la propria identità e le sue eccellenze culturali.

L’opera di De Amicis, pilastro della letteratura per ragazzi, prende nuova vita grazie all’incontro tra la tradizione classica e la drammaturgia contemporanea. Spesso associato a valori d’altri tempi, “Cuore”- nello spettacolo in programma – dimostra una vitalità e un’attualità sorprendenti.

A rileggerne le pagine sono stati due apprezzati drammaturghi trentenni, Filippo Capobianco e Martina Lauretta, già attivi nei principali teatri italiani. Attraverso un percorso laboratoriale, gli autori hanno guidato gli allievi delle scuole primarie cittadine Littardi (classi 4A e 4B di piazza Roma e piazza Mameli, 5A e 5B di piazza Mameli) e Sauro (classi 5A e 5B di Castelvecchio e via Gibelli).

I bambini di oggi saliranno sul palcoscenico per mettersi nei panni dei bambini di ieri, dando corpo e voce a personaggi leggendari come Garrone, Franti, la maestrina dalla penna rossa, il piccolo tamburino sardo, la piccola vedetta lombarda e il piccolo scrivano fiorentino.

Il Sindaco Claudio Scajola: “Ricordare Edmondo De Amicis nel 180° anniversario dalla nascita significa onorare le radici culturali della nostra città. Con “Giocare con Cuore” abbiamo voluto che fossero proprio i nostri bambini i protagonisti assoluti di questo omaggio, capaci di rileggere un classico immortale con la sensibilità e l’energia di oggi. Vedere il Teatro Cavour animarsi del loro entusiasmo e della storia di Imperia è il modo migliore per rafforzare l’identità della nostra comunità e trasmettere i valori della memoria alle nuove generazioni”.

L’Assessore alle Manifestazioni Marcella Roggero aggiunge: “Questo spettacolo rappresenta un tassello fondamentale dell’iniziativa “Imperia per Imperia”, un progetto che valorizza il nostro patrimonio storico e culturale. Portare sul palco centinaia di studenti delle nostre scuole primarie, affiancati da professionisti del teatro di livello nazionale, dimostra come la cultura possa essere viva, partecipata e inclusivo”.

Mercoledì 28 ottobre alle 10.30 (riservato alle scuole)

Giovedì 29 ottobre alle 21

Imperia per Imperia, Giocare con cuore, progetto scritto da Filippo Capobianco e Martina Lauretta, ideato e coordinato da Sergio Maifredi per il 180° anniversario della nascita di Edmondo De Amicis (1846 – 2026) e con la partecipazione straordinaria di Martina Lauretta con le classi della primaria dell’istituto Littardi 4A e 4B Piazza Roma, 4A e 4B Piazza Mameli, 5A e 5B Piazza Mameli, scuola primaria dell’istituto Sauro 5A e 5B Castelvecchio, 5A e 5B Via Gibelli. Musiche Bruno Coli, tutor laboratori Martina Lauretta, elementi scena Paola Ratto, Luci Paolo Benvenuto, produzione Teatro Pubblico Ligure/Teatro Cavour.