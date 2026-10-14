Imperia capitale delle Province, attesi 400 delegati. Scajola: «Chiederemo impegni concreti alle forze politiche»

Imperia si prepara a diventare, per due giorni, il punto di riferimento nazionale per il futuro delle Province italiane. Lunedì 19 e martedì 20 ottobre il Teatro Cavour ospiterà la 39ª Assemblea generale dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), che riunirà circa 400 delegati tra presidenti e segretari generali provenienti da tutta Italia, in rappresentanza degli 88 enti provinciali. Un appuntamento che vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà attraverso un videomessaggio. Sono inoltre previsti gli interventi di ministri, rappresentanti del Governo e delle istituzioni.

La presentazione dell’evento si è svolta questa mattina nella Sala dei Comuni della Provincia di Imperia, alla presenza del sindaco e presidente della Provincia, onorevole Claudio Scajola, vicepresidente dell’Upi, che ha illustrato le ragioni della scelta del capoluogo imperiese e gli obiettivi politici e istituzionali dell’assemblea.

«Abbiamo scelto di organizzare a Imperia l’assemblea delle Province perché rappresenta in modo emblematico le caratteristiche di un territorio come il nostro: una provincia di dimensioni contenute, ma con ben 66 Comuni – ha spiegato Scajola -. Sarà l’occasione per presentare al meglio la piattaforma programmatica che abbiamo elaborato sul modello della nuova Provincia».

La riforma delle Province al centro del confronto nazionale. Il tema principale dell’assemblea sarà il ruolo degli enti provinciali nell’architettura istituzionale italiana, a partire dalla necessità di ridefinirne funzioni, competenze, risorse finanziarie e organi amministrativi. La piattaforma elaborata dall’Upi sarà condivisa a livello nazionale con l’obiettivo di ottenere impegni precisi da parte delle forze politiche in vista delle prossime elezioni politiche.

«Chiederemo a tutte le forze politiche che si presenteranno alle prossime elezioni di assumere impegni precisi sul futuro delle Province, prima dell’avvio della campagna elettorale», ha sottolineato il presidente della Provincia di Imperia.

Scajola ha ripercorso le tappe che hanno portato all’attuale assetto degli enti provinciali, ricordando il percorso avviato con la legge Delrio del 2014, concepita come disciplina provvisoria in attesa di una riforma organica, e il successivo referendum costituzionale del 2016, che prevedeva anche il superamento delle Province.

«Era il 2014: sono passati dodici anni e quella riforma definitiva non è ancora arrivata», ha osservato. Da qui la decisione di elaborare una proposta che tenga conto delle possibilità concrete di intervento, distinguendo tra misure attuabili nel breve periodo e linee guida per la costruzione di un nuovo modello di Provincia.

L’obiettivo è ottenere un impegno immediato sulle questioni più urgenti e, contemporaneamente, definire un percorso condiviso per il riordino complessivo degli enti. Tra le richieste figura la restituzione alle Province e ai Comuni di competenze sottratte negli anni, anche alla luce del ruolo svolto dagli enti locali nell’attuazione dei progetti finanziati con il Pnrr. Per la Provincia di Imperia i dati sono enormi: 2 mila interventi, finanziati con 323 milioni di euro. Un terzo delle opere è già stata portata a compimento.

«La capacità di spesa di Province e Comuni nel mettere a terra il Pnrr ha dimostrato l’efficienza degli enti locali nell’utilizzo dei fondi europei», è stato il ragionamento di Scajola, che ha richiamato la necessità di una maggiore attenzione da parte dello Stato e delle Regioni nella ridefinizione delle competenze.

Il presidente della Provincia ha inoltre evidenziato le differenze tra i percorsi intrapresi dalle singole Regioni, soffermandosi sulla Liguria. Sul tema è atteso anche l’intervento del presidente regionale Marco Bucci, chiamato a illustrare le prospettive per il recupero del terreno rispetto ad altri territori.

Sul fronte della governance, Scajola ha ribadito il favore per il principio dell’elezione diretta del presidente della Provincia, richiamando tuttavia l’esigenza di procedere con gradualità, tenendo conto delle diverse posizioni delle forze politiche.

Mattarella al Teatro Cavour, predisposto un piano di sicurezza. Uno dei momenti centrali sarà la cerimonia inaugurale di lunedì 19 ottobre, dalle 17 alle 18, al Teatro Cavour, con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La partecipazione del Capo dello Stato, ha precisato Scajola, è confermata, ma il programma organizzativo è stato adattato alle esigenze di sicurezza. «La situazione internazionale, anche alla luce delle informazioni che emergono sui rapporti tra i servizi segreti e la Cia in particolare, impone di prestare grande attenzione ai possibili scenari di rischio. Esistono valutazioni che riguardano anche il Nord Italia e le eventuali minacce, per cui il tema della sicurezza è particolarmente complesso», ha dichiarato.

«La presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per noi rappresenta un grande onore, non è stata cancellata, ma confermata. Sarà necessario seguire un percorso leggermente diverso, studiato per garantire tutte le condizioni di sicurezza. Abbiamo ottenuto la possibilità di prevedere anche una breve passeggiata all’esterno, ma non sarà possibile andare oltre».

L’organizzazione ha richiesto un lavoro articolato, anche in relazione alla gestione degli accessi e alla disposizione degli ospiti. Per ragioni di sicurezza, ogni posto all’interno del teatro è stato comunicato ai Servizi, con l’indicazione delle persone che occuperanno le singole sedute. Sono state inoltre rimosse alcune file di poltrone per rispondere sia alle esigenze della diretta Rai sia a quelle legate alla sicurezza.

La capienza prevista sarà di circa 540 posti. Alla cerimonia saranno presenti anche 50 studenti, su richiesta del Quirinale. Prima dell’inizio della cerimonia ufficiale, verranno consegnati al presidente Mattarella due doni istituzionali, uno da parte della Provincia e uno da parte del Comune di Imperia.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta Rai. Scajola ha inoltre spiegato che non è esclusa la possibilità di un passaggio del Capo dello Stato nella sede della Provincia, anche se l’eventualità resta legata all’organizzazione del percorso e alle disposizioni di sicurezza.

Due giorni di lavori tra ministri, amministratori e rappresentanti delle istituzioni. Il programma entrerà nel vivo lunedì 19 ottobre alle 17 con l’apertura della 39ª Assemblea generale Upi. Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale, interverranno Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, Claudio Scajola e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. È prevista quindi la proiezione del video “Le Province: da 80 anni protagoniste nella Repubblica”, seguita dalla relazione del presidente dell’Upi Enzo Lattuca.

I lavori proseguiranno martedì 20 ottobre dalle 9 alle 13, sotto la presidenza di Flavio Pasini, vicepresidente vicario dell’Upi e presidente della Provincia di Verona.

In programma un’intervista al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e un intervento del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il confronto proseguirà sul ruolo delle Province nelle politiche territoriali, con particolare attenzione ai dati e agli strumenti per la pianificazione strategica e le politiche di coesione.

Alle 10.30 è previsto l’intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, seguito dalla trasmissione del videomessaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Interverrà inoltre Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

La sessione della mattinata affronterà anche il tema della manovra di bilancio per sostenere lo sviluppo dei territori, con un confronto tra rappresentanti delle Province e delle istituzioni. Spazio, infine, alla promozione del digitale e al dibattito con i responsabili degli enti locali dei partiti politici.

Nel pomeriggio di martedì, dalle 15 alle 17, si terrà la seconda sessione dei lavori, presieduta da Angelo Caruso, vicepresidente dell’Upi e presidente della Provincia dell’Aquila. Dopo l’intervento introduttivo di Scajola, intitolato “Le Province, uno sguardo al futuro”, sarà presentato il sondaggio “Le Province del futuro: le aspettative dei cittadini e dei sindaci”, a cura di Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli.

Seguirà il confronto sul sistema delle autonomie, con la partecipazione di Enzo Lattuca, presidente dell’Upi, Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci, e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e rappresentante della Conferenza delle Regioni. La conclusione dei lavori è prevista alle 17.

Villa Grock, l’Expo e le bellezze del territorio. L’assemblea rappresenterà anche un’occasione di promozione turistica per il Ponente ligure. «Saranno 400 i delegati presenti e i quattro quinti dei partecipanti non hanno mai visto Imperia: è un’occasione per far conoscere la nostra città», ha evidenziato Scajola.

L’accoglienza ufficiale dei presidenti delle Province si terrà lunedì alle 14 nella sede dell’amministrazione provinciale. In serata, gli ospiti saranno accolti a Villa Grock, mentre l’Expo Sals o Imperia sarà coinvolto nell’organizzazione delle attività legate all’evento. Martedì, alle 13.30, è previsto un light lunch proprio all’Expo.

Per i partecipanti che sceglieranno di fermarsi sul territorio, l’iniziativa sarà anche un’opportunità per scoprire alcune delle principali attrazioni della zona, dai Giardini Botanici Hanbury al Casinò di Sanremo, fino al Planetario e al Museo Navale di Imperia.

La valorizzazione del territorio passerà anche attraverso un filmato di circa due minuti e mezzo, pensato per condensare in poche immagini le bellezze della provincia e proiettato durante l’assemblea insieme al sondaggio dedicato alle aspettative di cittadini e sindaci sul futuro degli enti provinciali.

«Negli ultimi anni abbiamo reso la città più accogliente e abbiamo cercato di mettere in evidenza quello che il creatore ci ha donato», ha detto Scajola, ricordando anche l’imbandieramento previsto in occasione dell’appuntamento.

L’organizzazione, tuttavia, non è stata priva di difficoltà. «La cosa più complicata nel nostro territorio è l’accoglienza, perché siamo fortemente carenti di ospitalità alberghiera», ha ammesso il sindaco, spiegando che la disponibilità delle strutture ricettive e la gestione degli spostamenti hanno richiesto un lavoro particolarmente impegnativo.

A complicare ulteriormente la logistica è la presenza del cantiere autostradale tra Finale Ligure e Spotorno, che non può essere interrotto in occasione dell’evento. Una difficoltà che, secondo Scajola, non ha scoraggiato le adesioni: questa edizione registra infatti il maggior numero di iscritti, rappresentanti e delegati delle Province.

A Imperia arriveranno inoltre i segretari generali delle Province italiane, che si riuniranno nel ridotto del Teatro Cavour, affiancando ai lavori istituzionali dell’assemblea un momento di confronto dedicato alla struttura amministrativa degli enti.

«La presenza del presidente della Repubblica, gli interventi dei rappresentanti del Governo e il confronto tra amministratori provinciali provenienti da tutta Italia conferiscono autorevolezza a un’assemblea che arriva in un momento di grande importanza ed evoluzione per gli enti locali», aveva sottolineato Scajola nel comunicato di presentazione.