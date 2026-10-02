Imperia, caccia ai futuri Sinner
Al via il Torneo Junior Next Gen Italia 2026
Imperia. A partire da sabato 3 a domenica 11 ottobre, sui campi del Ct Imperia di zona San Lazzaro, in scena la quarta tappa del circuito Macro Area Nord-Ovest Junior Next Gen Italia.
La manifestazione si preannuncia interessante, vero e proprio festival del tennis giovanile. I numeri sono da record: oltre 200 gli iscritti nei tabelloni di singolare e più di 50 le coppie pronte a contendersi il titolo nei tabelloni di doppio.
Il torneo, riservato alle categorie Under 10, Under 12 e Under 14 maschili e femminili, vedrà confrontarsi le migliori promesse provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Per il Circolo Tennis Imperia Asd si tratta di un appuntamento di primissimo piano nel calendario agonistico nazionale, un’occasione preziosa per permettere ai giovani talenti di accumulare esperienza, misurarsi ad alti livelli e vivere da protagonisti una competizione di ottimo profilo.