Imperia, Bracco, Modaffari e Bozzano chiedono più sicurezza per la polizia locale
Presentata una mozione in consiglio comunale per dotare gli agenti di un veicolo attrezzato e giubbotti protettivi obbligatori durante i servizi esterni
Imperia. Un nuovo veicolo con cellula di sicurezza per il trasporto dei fermati, giubbotti antitaglio e antiproiettile obbligatori durante i servizi esterni e dotazioni protettive di ultima generazione. Sono le richieste contenute nella mozione depositata in consiglio comunale da Ivan Bracco, insieme alle consigliere Loredana Modaffari e Daniela Bozzano, per garantire maggiore tutela agli agenti della polizia locale.
L’iniziativa nasce dalle nuove problematiche legate al degrado urbano, al controllo del territorio e alla microcriminalità, che vedono il personale impegnato anche in situazioni ad alto rischio, con fermi e arresti di soggetti aggressivi o in stato di alterazione. Con il documento, i tre consiglieri chiedono all’amministrazione di stanziare le risorse necessarie per acquistare almeno un mezzo dotato di paratia blindata, così da prevenire aggressioni ed episodi di autolesionismo durante il trasferimento delle persone fermate.
La proposta prevede anche una modifica al regolamento del corpo, introducendo l’obbligo di indossare il giubbotto protettivo in tutti i servizi esterni, oltre alla fornitura di dispositivi moderni, leggeri e certificati per gli operatori impegnati in strada. «Non possiamo permettere che gli agenti operino senza i dispositivi necessari a garantire la loro incolumità», sottolineano Bracco, Modaffari e Bozzano, richiamando le disposizioni del testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Secondo i firmatari, investire nella protezione del personale significa anche rendere più efficace il controllo del territorio e tutelare i cittadini. Da qui la richiesta che l’amministrazione accolga la mozione con urgenza, destinando risorse specifiche alle nuove attrezzature.