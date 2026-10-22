Imperia, Bracco, Modaffari e Bozzano chiedono più sicurezza per la polizia locale

Imperia. Un nuovo veicolo con cellula di sicurezza per il trasporto dei fermati, giubbotti antitaglio e antiproiettile obbligatori durante i servizi esterni e dotazioni protettive di ultima generazione. Sono le richieste contenute nella mozione depositata in consiglio comunale da Ivan Bracco, insieme alle consigliere Loredana Modaffari e Daniela Bozzano, per garantire maggiore tutela agli agenti della polizia locale.