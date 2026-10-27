Imperia, bilancio consolidato 2025: crescono le risorse del Comune, ma diminuiscono i guadagni
I conti dell’amministrazione e delle società partecipate al centro della discussione in consiglio comunale
Imperia. Il bilancio consolidato 2025 del comune chiude con un risultato positivo di circa 4,44 milioni di euro, ma registra una diminuzione di circa 10 milioni rispetto all’anno precedente. Il documento, che riunisce i conti dell’amministrazione e delle società partecipate, è stato illustrato dall’assessore Monica Gatti durante la seduta del consiglio comunale.
Il provvedimento consente di valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente insieme a quella delle aziende collegate. La scadenza per l’approvazione, inizialmente fissata al 30 settembre, è stata prorogata al 31 ottobre. «È importante perché ci dà una lettura del sistema delle partecipate», ha spiegato Gatti, sottolineando come lo strumento permetta di conoscere lo stato di salute complessivo del gruppo pubblico, offrendo informazioni ai cittadini, ai consiglieri e ai soggetti finanziatori.
Il prospetto prende le mosse dal rendiconto approvato ad aprile, al quale vengono aggiunti i risultati delle società comprese nel perimetro di consolidamento, tra cui Seris, Marina di Imperia e Rivieracqua. I rispettivi bilanci di esercizio hanno già ottenuto il via libera dalle assemblee competenti.
Nel dibattito è intervenuto il consigliere di maggioranza Daniele Ciccione, del gruppo Insieme con Scajola, che ha evidenziato la crescita di alcuni indicatori. Il valore complessivo della produzione supera gli 86,5 milioni di euro, rispetto agli 82,3 del 2024, mentre l’attivo passa da 368 a oltre 381 milioni. Aumenta anche il patrimonio netto, da circa 158 a poco meno di 160 milioni. «Sono numeri che descrivono una realtà economica e patrimoniale significativa e rappresentano elementi positivi nella lettura complessiva», ha osservato Ciccione, riconoscendo comunque la necessità di valutare anche le voci meno favorevoli. Il consigliere ha richiamato anche il confronto politico: «La politica deve saper distinguere tra la critica pregiudiziale e il giudizio fondato sui fatti. Il confronto è legittimo e necessario, ma deve partire dai numeri e dalla capacità di interpretarli correttamente, non dalla ricerca a tutti i costi di qualcosa da contestare».
Di diverso avviso Lucio Sardi, che ha concentrato il proprio intervento sul peggioramento dei risultati rispetto all’esercizio precedente. Secondo l’esponente dell’opposizione, la gestione ordinaria registra una diminuzione di circa 2,5 milioni di euro, mentre quella finanziaria passa da un valore positivo a un saldo negativo di 807 mila euro. «Se volessimo andare a vedere il risultato economico di questo gruppo, togliendo la gestione finanziaria e soprattutto quella straordinaria, sarebbe un bilancio sostanzialmente a zero», ha osservato.
A sostenere il dato finale sarebbero quindi principalmente le componenti straordinarie, il cui valore si colloca tra 5,2 e 5,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il 2024.
Sardi ha contestato anche la mancata risposta a una richiesta di chiarimenti: «Avevo chiesto all’assessore di spiegare la natura di queste poste straordinarie, ma non l’ha fatto».
Per il rappresentante della minoranza, il calo dei margini dell’attività ordinaria e il passivo della componente finanziaria meritano attenzione, poiché il saldo positivo dipenderebbe soprattutto da entrate non legate alla gestione corrente.