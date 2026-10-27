Imperia, bilancio consolidato 2025: crescono le risorse del Comune, ma diminuiscono i guadagni

Il provvedimento consente di valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente insieme a quella delle aziende collegate. La scadenza per l’approvazione, inizialmente fissata al 30 settembre, è stata prorogata al 31 ottobre. «È importante perché ci dà una lettura del sistema delle partecipate», ha spiegato Gatti, sottolineando come lo strumento permetta di conoscere lo stato di salute complessivo del gruppo pubblico, offrendo informazioni ai cittadini, ai consiglieri e ai soggetti finanziatori.

Nel dibattito è intervenuto il consigliere di maggioranza Daniele Ciccione, del gruppo Insieme con Scajola, che ha evidenziato la crescita di alcuni indicatori. Il valore complessivo della produzione supera gli 86,5 milioni di euro, rispetto agli 82,3 del 2024, mentre l’attivo passa da 368 a oltre 381 milioni. Aumenta anche il patrimonio netto, da circa 158 a poco meno di 160 milioni. «Sono numeri che descrivono una realtà economica e patrimoniale significativa e rappresentano elementi positivi nella lettura complessiva», ha osservato Ciccione, riconoscendo comunque la necessità di valutare anche le voci meno favorevoli. Il consigliere ha richiamato anche il confronto politico: «La politica deve saper distinguere tra la critica pregiudiziale e il giudizio fondato sui fatti. Il confronto è legittimo e necessario, ma deve partire dai numeri e dalla capacità di interpretarli correttamente, non dalla ricerca a tutti i costi di qualcosa da contestare».