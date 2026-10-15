Imperia, biglietti elettronici sugli autobus di Riviera Trasporti: investimento regionale da 22 milioni di euro

Imperia. Parte ufficialmente il nuovo sistema regionale di bigliettazione elettronica LiguriaGO sugli autobus di Riviera Trasporti. Dal 15 ottobre i passeggeri possono pagare il viaggio direttamente a bordo con carta bancaria o smartphone, utilizzando una delle 194 nuove validatrici installate sui 113 mezzi dell’azienda. Un cambiamento che arriva dopo due mesi di sperimentazione e rientra in un investimento complessivo della Regione Liguria da 22,5 milioni di euro, comprensivi di 10 anni di manutenzione.

«Imperia è tra le prime province a partire – ha spiegato l’assessore Marco Scajola –. Il sistema è già attivo a Savona, mentre Genova e La Spezia si stanno attrezzando. Contiamo di avere tutte le aziende operative entro la fine del 2027. Si tratta di un investimento di circa 22 milioni di euro di fondi regionali».

La nuova modalità affiancherà quella tradizionale, senza eliminare immediatamente i biglietti cartacei. «Sarà un cambiamento graduale per i nostri concittadini, ma finalmente si potrà pagare in maniera smart, veloce, con carta di credito e telefonino. È una possibilità richiesta anche dai numerosi turisti che frequentano il territorio imperiese. Ringrazio Riviera Trasporti per il lavoro portato avanti durante questi due mesi di sperimentazione. Dal 15 ottobre il servizio parte ufficialmente, pur restando un sistema in progressivo perfezionamento», ha aggiunto l’esponente della giunta ligure.

Il funzionamento si basa sulla tecnologia ABT (Account Based Ticketing), che associa i titoli di viaggio a un account digitale anziché a una tessera fisica. Il passeggero deve avvicinare la carta di credito o il dispositivo abilitato al pagamento alla validatrice sia quando sale sull’autobus sia al momento della discesa. A fine giornata il software calcola automaticamente le tratte percorse e il numero degli spostamenti, applicando la tariffa più conveniente. L’infrastruttura informatica è gestita attraverso il data center di Liguria Digitale. Il programma ha comportato anche la sostituzione delle apparecchiature destinate all’emissione e alla convalida dei titoli nelle biglietterie e nelle rivendite. Per chi preferisce continuare a utilizzare i supporti tradizionali, le vecchie obliteratrici rimangono disponibili. Riviera Trasporti ha predisposto anche una control room dalla quale gli operatori possono seguire in tempo reale la flotta, verificare lo stato del servizio e localizzare i veicoli attraverso il sistema AVM. «Tutto il parco mezzi è già stato attrezzato. Sarà un’agevolazione importante per i cittadini, ma ci permetterà anche di limitare l’evasione e, in tal senso, aumenteremo anche il controllo», ha spiegato l’amministratore unico di Riviera Trasporti Marco Prestileo. Accanto all’innovazione tecnologica resta aperta la questione delle risorse economiche, della disponibilità di autisti e del rinnovo del parco mezzi.

«Guardiamo il positivo e poi vediamo cosa bisogna chiedere – ha dichiarato il presidente della Provincia Claudio Scajola –. La bigliettazione elettronica rappresenta un miglioramento del servizio, anche attraverso la lotta all’evasione e una semplificazione per i residenti e i turisti. È una buona notizia che la Regione abbia finanziato questo adeguamento, ma il percorso deve proseguire. C’è stato un inizio, l’anno scorso, di nuova considerazione nei confronti della Riviera dei Fiori, ma bisogna ancora raggiungere un criterio oggettivo di distribuzione dei fondi fra Genova, Savona, La Spezia e Imperia – ha sottolineato Claudio Scajola –. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà ereditate dalla Regione nei confronti del comune di Genova, che è altamente deficitario, però la nostra piccola provincia non può pagare il conto di chi ha gestito male le sue aziende».

Per il presidente, l’obiettivo resta quello di garantire un trasporto pubblico adeguato alle esigenze dei cittadini: «Servono nuovi mezzi e nuovi finanziamenti per riuscire a dare un servizio degno di questa provincia».

Sul fronte economico, Marco Scajola ha ricordato l’incremento dei contributi destinati al territorio. «La provincia di Imperia quest’anno, come l’anno scorso, riceverà 15 milioni di euro, circa due milioni e mezzo in più rispetto alla cifra precedente. Abbiamo aumentato anche le risorse per i pullman: tra il 2027 e il 2028 gli investimenti porteranno 20 nuovi autobus». L’assessore ha poi richiamato la necessità di rivedere i criteri nazionali di ripartizione. «Spesso le regioni più grandi ricevono un trattamento migliore, mentre quelle piccole vengono quasi sacrificate. A fine ottobre avremo una conferenza delle regioni, anche alla presenza del ministro, proprio per affrontare questo argomento. Tutti i territori hanno bisogno di maggiori risorse».

Una posizione condivisa dal presidente della Provincia, che ha ribadito le criticità nella distribuzione dei finanziamenti tra le quattro realtà liguri.

Sul completamento della rete digitale è intervenuto anche Riccardo Battaglini di Liguria Digitale, confermando l’estensione progressiva della piattaforma alle altre province. «Dopo l’avvio del sistema a Savona, il progetto prosegue a Imperia e coinvolgerà anche La Spezia, mentre a Genova sono in corso le attività per completare l’implementazione. L’obiettivo è dotare progressivamente tutto il territorio ligure di una piattaforma di bigliettazione elettronica unica, moderna e integrata». La tecnologia consentirà alle aziende di conoscere con maggiore precisione i flussi dei passeggeri e di monitorare l’utilizzo delle linee, mentre per gli utenti il passaggio al digitale avverrà gradualmente, mantenendo nella fase iniziale entrambe le modalità di pagamento.