Imperia, apre La Piadineria: oltre 20 ricette per tutti i gusti

Il nuovo ristorante è situato in centro per accogliere residenti, lavoratori, studenti e turisti in un ambiente moderno e accogliente

Imperia. La Piadineria, la più grande insegna italiana della ristorazione fast casual, che conta oltre 570 ristoranti distribuiti in Italia da nord a sud ed è presente anche in Francia e a New York, sceglie Imperia per rafforzare la propria presenza nel Ponente ligure, dove finora era presente solo a Savona.

Il nuovo locale, in via Bonfante 30, apre oggi, martedì 13 ottobre e impiegherà 6 persone del territorio. È il primo ristorante dell’insegna a Imperia e nelle città vicine: arriva anche qui una formula già molto diffusa in tutta Italia e che sta iniziando a farsi conoscere anche all’estero.

La Piadineria nasce a Brescia nel 1994 attorno a un solo prodotto, la piadina, preparata al momento in ogni ristorante: l’impasto fresco, prodotto nel laboratorio di Montirone secondo una ricetta esclusiva dell’azienda, viene steso, cotto e farcito a mano con ingredienti selezionati tra le eccellenze italiane. Il cliente può scegliere tra oltre 20 ricette oppure comporre la propria piadina, personalizzandola a piacere. Ogni giorno la catena serve in media 85.000 piadine in tutti i suoi ristoranti.

Il nuovo ristorante è situato in centro per accogliere residenti, lavoratori, studenti e turisti in un ambiente moderno e accogliente, con cucina a vista e circa 40 posti a sedere. Sarà aperto sette giorni su sette, dalle 11:30 alle 22, per pranzo e cena.

“Imperia è un tassello importante del nostro percorso in Liguria: è il nostro primo ristorante in città e ci permette di rafforzare la presenza nel Ponente ligure, dove finora eravamo presenti con due ristoranti a Savona. La Riviera dei Fiori è un territorio con una forte identità gastronomica e una grande attenzione alla qualità, valori che sentiamo vicini ai nostri: ogni piadina nasce da ingredienti italiani selezionati e viene preparata al momento. Vogliamo farci conoscere da chi vive Imperia ogni giorno e da chi la sceglie come meta turistica, e continuare a investire in una regione che consideriamo strategica, creando nuove opportunità di lavoro per i giovani del territorio”, dichiara Roberto Longo, CEO La Piadineria.

Per festeggiare la nuova apertura, La Piadineria riserva ai nuovi clienti una promozione speciale: chi si registra per la prima volta al programma fedeltà Mondo Piada al seguente link avrà diritto a degustare una piadina al prezzo scontato di 3 euro sabato 24 ottobre presso il nuovo locale.

La Liguria è una regione strategica per La Piadineria, che qui conta ora 16 ristoranti e circa 100 collaboratori e dove si può ancora crescere e investire per aprire nuovi locali e attrarre giovani talenti.