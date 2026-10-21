Imperia, alla biblioteca Lagorio presentazione de “Gli effetti psicologici del vino” di Edmondo De Amicis

Imperia. La giornata di oggi, 21 ottobre, segna una doppia e significativa ricorrenza per la comunità, che festeggia contemporaneamente il compleanno della Città di Imperia e il centottantesimo anniversario dalla nascita del celebre scrittore Edmondo De Amicis, nato a Oneglia il 21 ottobre 1846 e scomparso a Bordighera nel 1908.

Nel segno di questo legame con la storia e l’identità locale, nell’ambito delle attività organizzate per il 180° anniversario della nascita di uno dei suoi più illustri cittadini, Edmondo De Amicis, la biblioteca civica “L. Lagorio” di Imperia si appresta ad ospitare venerdì 23 ottobre, a partire dalle 17,30, nella sala convegni della biblioteca cittadina, la persentazione del saggio di De Amicis “Gli effetti psicologici del vino”. L’incontro vedrà l’analisi approfondita dell’opera a cura di Maria Luisa Alberico e la conduzione di Maria Vittoria Barroreo, presidente del Dopolavoro Ferroviario di Albenga.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio e la collaborazione della Città di Imperia, del Centro Pannunzio e del DLF Albenga, offrirà un’occasione unica per riscoprire un aspetto insolito e affascinante della produzione letteraria del celebre padre del romanzo Cuore, riflettendo sul singolare intreccio tra narrazione, psiceologia e cultura enologica.