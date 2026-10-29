Imperia, alla biblioteca Lagorio la presentazione del libro «La Bussola dell’Anima» di Monica Rebuffo
Un incontro tra psicologia e spiritualità condotto da Nazzareno Coppola
Imperia. La biblioteca civica Leonardo Lagorio ospiterà sabato 7 novembre 2026, alle 10, la presentazione del libro La Bussola dell’Anima. Psicologia e spiritualità per una vita autentica, scritto da Monica Rebuffo.
L’opera, edita da San Paolo, propone un percorso di riflessione che intreccia psicologia e spiritualità, arricchito dai commenti ai brani evangelici a cura di fra Emanuele Raimondo. L’incontro sarà condotto e moderato da Nazzareno Coppola.
L’appuntamento, patrocinato dal comune di Imperia, è organizzato dall’associazione Profamilia – Consultorio Diocesano di ispirazione Cristiana, in collaborazione con CSV Polis, la biblioteca civica Leonardo Lagorio e l’iniziativa «Liberi di Leggere – Ragazzi».
L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.associazioneprofamilia.it oppure scrivere all’indirizzo associazioneprofamiliaimperia@gmail.com.