Imperia, al via i lavori per il restyling delle facciate del Liceo artistico

Imperia. Sono iniziati questa mattina i lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate del Liceo artistico di Imperia, in via Giacomo Agnesi. Con l’allestimento dei ponteggi prende il via un intervento da 360mila euro, finanziato interamente dalla Provincia attraverso fondi propri, derivanti dall’avanzo di amministrazione del 2025.

L’obiettivo è riqualificare l’aspetto esterno dell’edificio scolastico, intervenendo sulle superfici murarie e sull’illuminazione. L’appalto è stato affidato all’impresa edile Ref di Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, aggiudicataria della gara indetta dall’ente provinciale. Il cronoprogramma prevede sei mesi di lavori, con conclusione entro la primavera del 2027.

L’intervento, diretto dall’architetto imperiese Riccardo Torello, sarà organizzato in modo da non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni. La prima fase sarà dedicata ai rilievi delle stratigrafie delle facciate, necessari per individuare le caratteristiche dei materiali e definire le tecniche di recupero più appropriate. Il restauro punterà, dove possibile, a conservare e recuperare il supporto murario originale.

«L’edificio evidenzia uno stato di degrado della superficie muraria – spiega il presidente della Provincia Claudio Scajola –. Per questo motivo l’intervento in programma, dopo il miglioramento sismico dello stabile e il contestuale rinnovo degli interni compiuti negli anni scorsi dalla Provincia per un importo di quasi 700mila euro, è un’ulteriore importante operazione, questa volta principalmente di tipo conservativo, in un’area dove gli spazi pubblici sono stati modificati e ampliati con l’allargamento di via Agnesi in corso di realizzazione».