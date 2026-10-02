Imperia, al via i lavori per il nuovo Tempio Crematorio

Imperia. Partiranno martedì 6 ottobre i lavori per il nuovo Tempio Crematorio della città di Imperia nell’area adiancente il cimitero di Oneglia in via Pindemonte.

Il progetto si sviluppa su un’area complessiva di 975 metri quadrati. Il fabbricato principale si estende per 428 metri quadrati, suddivisi accuratamente tra un’area pubblica e un’area tecnica.

L’area pubblica, dedicata all’accoglienza e al commiato, comprende una hall d’ingresso e di attesa, gli uffici amministrativi, una sala del commiato pensata appositamente per il rito dell’estremo saluto e una sala dedicata alla consegna delle urne cinerarie.

L’area tecnica riservata è invece dotata di un ingresso indipendente per i feretri, un locale forno, celle frigorifere, oltre a spogliatoi e servizi dedicati agli operatori. A completare la dimensione dell’opera vi sono 314 metri quadrati di aree esterne destinate a viabilità e parcheggi, 230 metri quadrati di cortile tecnico con postazioni di carico e scarico coperte da una pensilina e 250 metri lineari di recinzioni perimetrali.

È stato inoltre inseriti un impianto fotovoltaico da 27,3 kWp in copertura e una vasca per il recupero delle acque meteoriche ad uso irrigativo.