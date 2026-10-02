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Imperia, al via “Circular-Sansa”: la sansa da residuo diventa risorsa per gli oliveti
A Boscomare la prima riunione del progetto promosso da Coldiretti Imperia
Imperia. Prende il via Circular-Sansa, progetto di innovazione che punta a trasformare la sansa vergine non compostata, residuo della lavorazione olearia, in una possibile risorsa per il suolo e per l’olivicoltura locale. La prima riunione di coordinamento si è svolta a Boscomare, presso l’azienda agricola Olio Fossati Rovea di Antonella Monica Rovea, azienda pilota del progetto.
L’incontro ha riunito i partner per condividere le attività e definire il percorso della sperimentazione, che si svilupperà nell’arco di due anni.
Circular-Sansa sperimenterà l’utilizzo agronomico diretto della sansa negli oliveti dell’imperiese, confrontando diverse modalità di distribuzione. L’obiettivo sarà raccogliere dati sugli effetti sul suolo, sulla pianta, sull’ambiente e sulla sostenibilità economica e applicabilità per le aziende agricole di tutto il territorio.
«Con CIircular-Sansa affrontiamo un tema molto concreto per la nostra olivicoltura», commenta Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Imperia.
«L’innovazione deve partire dalle esigenze reali delle imprese e tradursi in soluzioni praticabili. Valorizzare un residuo della filiera olearia significa lavorare su un modello di economia circolare capace di coniugare sostenibilità, ricerca e competitività delle aziende».
«Il valore di questo progetto sta soprattutto nel metodo – aggiunge Riccardo Piras, direttore di Coldiretti Imperia – . Partiamo dalla sperimentazione sul campo per arrivare a dati concreti e verificabili, che possano diventare indicazioni operative per gli olivicoltori. L’obiettivo finale è trasferire i risultati alle aziende e capire se e come questa pratica possa essere applicata concretamente all’interno della nostra olivicoltura».
Capofila del progetto è Coldiretti Imperia, insieme a CeRSAA, Azienda Agricola Rovea Antonella Monica, Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure, PSR & Innovazione Liguria e Coldiretti Liguria.
Il partenariato riunisce rappresentanza agricola, ricerca, azienda pilota, filiera DOP, consulenza e comunicazione, con l’obiettivo di trasformare i risultati della sperimentazione in linee guida e indicazioni utili alle imprese olivicole liguri.
Circulas-Sansa segue così un percorso preciso: dalla sansa al suolo, dalla sperimentazione ai dati, dai dati alle linee guida, fino alle aziende.
Il progetto è realizzato nell’ambito del CSR Liguria 2023-2027 – Intervento SRG01 “Sostegno ai Gruppi Operativi PEI AGRI”.