Imperia, al via “Circular-Sansa”: la sansa da residuo diventa risorsa per gli oliveti

Imperia . Prende il via Circular-Sansa , progetto di innovazione che punta a trasformare la sansa vergine non compostata, residuo della lavorazione olearia, in una possibile risorsa per il suolo e per l’olivicoltura locale. La prima riunione di coordinamento si è svolta a Boscomare, presso l’ azienda agricola Olio Fossati Rovea di Antonella Monica Rovea, azienda pilota del progetto.

L’incontro ha riunito i partner per condividere le attività e definire il percorso della sperimentazione, che si svilupperà nell’arco di due anni.

Circular-Sansa sperimenterà l’utilizzo agronomico diretto della sansa negli oliveti dell’imperiese, confrontando diverse modalità di distribuzione. L’obiettivo sarà raccogliere dati sugli effetti sul suolo, sulla pianta, sull’ambiente e sulla sostenibilità economica e applicabilità per le aziende agricole di tutto il territorio.

«L’innovazione deve partire dalle esigenze reali delle imprese e tradursi in soluzioni praticabili. Valorizzare un residuo della filiera olearia significa lavorare su un modello di economia circolare capace di coniugare sostenibilità, ricerca e competitività delle aziende».

«Il valore di questo progetto sta soprattutto nel metodo – aggiunge Riccardo Piras, direttore di Coldiretti Imperia – . Partiamo dalla sperimentazione sul campo per arrivare a dati concreti e verificabili, che possano diventare indicazioni operative per gli olivicoltori. L’obiettivo finale è trasferire i risultati alle aziende e capire se e come questa pratica possa essere applicata concretamente all’interno della nostra olivicoltura».