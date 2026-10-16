Imperia, al Club di conversazione Corrado Capacci racconta le teorie del valore economico

Imperia. Quanto vale qualcosa e chi ne stabilisce il prezzo? È la domanda da cui partirà Corrado Capacci , protagonista del prossimo appuntamento del Club di conversazione, in programma domani, sabato 17 ottobre alle 11 al Bar 11 di Oneglia.

Al centro dell’incontro, dal titolo “Le teorie del valore, le idee economiche che guidano le nostre scelte”, un viaggio nella storia del pensiero economico per capire come sia cambiato nel tempo il modo di attribuire un valore ai beni.

Dal lavoro necessario per realizzare un prodotto alla sua utilità, passando per la scarsità e le preferenze dei consumatori, Capacci ripercorrerà le diverse interpretazioni che hanno contribuito a definire il concetto di ricchezza.