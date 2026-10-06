Imperia, 21 nuovi cittadini italiani

Figurano 8 neo-maggiorenni – originari di Tunisia, Turchia, Albania e Perù – e 4 minori (provenienti da Perù, Albania e Tunisia)

Imperia. Imperia accoglie ufficialmente 21 nuovi cittadini italiani, un traguardo significativo che arricchisce il tessuto sociale della città. La cerimonia e il riconoscimento della cittadinanza, si sono svolte nella suggestiva sala consiglio, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Simone Vassallo delegato dal Sindaco Claudio Scajola.

Tra i nuovi italiani figurano 8 neo-maggiorenni – originari di Tunisia, Turchia, Albania e Perù – e 4 minori (provenienti da Perù, Albania e Tunisia). Questi giovani rappresentano la continuità e la vitalità di un percorso di crescita condiviso, che vede le nuove generazioni pienamente partecipi della vita cittadina.

I dati demografici aggiornati al 1 ottobre 2026 offrono una fotografia chiara e dettagliata della popolazione residente, che si attesta su un totale di 42.987 abitanti. Di questi, 35.087 sono cittadini italiani, mentre 7.900 sono residenti stranieri, una quota pari al 18,4% del totale che conferma la vocazione inclusiva del territorio.

La radiografia demografica mette in luce una straordinaria varietà culturale: sono ben 113 le nazionalità presenti. Tra le comunità più rappresentate spiccano il Perù (16,5%, pari a 1.303 cittadini), la Turchia (15,8%, con 1.250 presenze), la Tunisia (11,9%, con 942 residenti) e l’Albania (11,7%, pari a 927 persone). Seguono la Romania (7,9%), il Marocco (5%) e il Bangladesh (4,2%), insieme a percentuali significative provenienti da Pakistan, Ucraina, Nigeria, Filippine, Germania, Cina, Francia ed Egitto.